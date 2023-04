Spis treści: 01 Dlaczego ludzie kupują małpki w Polsce? Sprzedawcy przebierają zwierzęta w sukienki, jak lalki Barbie

02 Czy posiadanie małpy w Polsce jest legalne? Jakie warunki należy spełniać?

03 Ile kosztuje egzotyczna małpka?

04 Czy opieka nad małpami jest wymagająca? Jakie może sprawiać kłopoty?

05 Trend z TikToka, który wpłynął na zachcianki dzieci

Dlaczego ludzie kupują małpki w Polsce? Sprzedawcy przebierają zwierzęta w sukienki, jak lalki Barbie

Pan Paweł, który jest hodowcą zwierząt, w tym małp wyjaśnił w rozmowie z Gazetą Wyborczą, jakie są powody kupowania małpek przez Polaków. Mówi, że niektórzy kierują się trendami z mediów społecznościowych, którymi często są publikacje uroczych i niecodziennych zwierząt. Często na takich filmach i zdjęciach pokazywane są tylko pozytywne aspekty opieki nad egzotycznymi pupilami. Pan Paweł podkreśla, że inni również szukają oryginalnych prezentów dla dzieci np. na pierwszą komunię świętą. Wspomniał również, że wielu sprzedawców nie obchodzi, komu powierzają opiekę nad zwierzętami.

Niektórzy nie hodują małp, tylko produkują żywe zabawki. Byle częściej, byle więcej powiedział pan Paweł, hodowca w rozmowie z Gazetą Wyborczą

Reklama

Mężczyzna mówi, że małpki często na aukcjach pokazywane są w pięknych sukienkach oraz pieluszkach. Wielu nie zdaje sobie jednak sprawy z tego, że pampersy zakładane są małpom, ponieważ nie mają one zwieraczy, co wiąże się z częstym sprzątaniem odchodów.

Zdjęcie Małpki często na aukcjach pokazywane są w pięknych sukienkach oraz pieluszkach / 123RF/PICSEL

Zobacz również: Jaki prezent wybrać na komunię?

Czy posiadanie małpy w Polsce jest legalne? Jakie warunki należy spełniać?

Część zwierząt z gatunków małp naczelnych jest w Polsce legalna, o czym poinformował właściciel warszawskiego Sklepu z Papugami Andrzej Kosiorowski, który również zajmuje się sprzedażą małpek od wielu lat. Wspomniane gatunki dzielimy na:

pazurkowce,

małpy właściwe,

właściwe, małpiatki np. lemury.

Mówi, że w domu możemy trzymać np. kapucynki, tamaryny i sajmiri. Wspomniał, że na ich przetrzymywanie niepotrzebne jest zezwolenie, wystarczy je tylko zarejestrować w swoim starostwie powiatowym, że pochodzą z legalnej hodowli. Niektóre małpy uznawane są jednak za niebezpieczne i na ich posiadanie należy mieć zgodę, a na dodatek lekarz powiatowej weterynarii musi zatwierdzić warunki mieszkalne. Właściciel sklepu poinformował, że w Polsce nie ma jeszcze regresywnych przepisów związanych z tymi egzotycznymi zwierzątkami.

Ile kosztuje egzotyczna małpka?

Kupienie małpy egzotycznej mogłoby wydawać się kłopotliwe, jednak istnieją strony internetowe, które oferują zakup takiego zwierzaka. Właściciel sklepu wspomina, że napotkał się na wiele przekrętów w internecie, które dotyczyły sprzedaży małp za ogromne kwoty i ludzie się na to nabierali.

Mówi, że w ich sklepie ceny są zależne od sezonu, poziomu oswojenia zwierzęcia oraz gatunku. Mniejsze małpy mogą kosztować 5-6 tysięcy euro, a kapucynki nawet do 10 tysięcy euro. Andrzej Kosiorowski zaznaczył, że większość osób, która dzwoni, nie ma pojęcia o tych zwierzętach. Na niektórych stronach znajdują się również porady dotyczące zajmowania się małpkami. Jeden z serwisów określa niektóre gatunki, jako "umiejętne do przystosowania się do życia w niewoli i wspaniale nadające się do trzymania w domu". Właściciel sklepu ma inne zdanie na ten temat.

Czy opieka nad małpami jest wymagająca? Jakie może sprawiać kłopoty?

Andrzej Kosiorowski twierdzi, że ludzie myślą najczęściej, że małpy to fajne zwierzątka, które można ubierać w różne stroje. Nie zdają sobie jednak sprawy, że potrzebują bardzo dużo czasu i nie będą szczęśliwe przy osobach, które pracują od godziny 8.00 do 16.00. Właściciel sklepu podkreśla, że małpy są zwierzętami towarzyskimi, stadnymi o dużych potrzebach emocjonalnych.

Zaznacza, że traktują one ludzi jak część swojego stada, a przeciętny człowiek, zwłaszcza dziecko, nie zapewni małpie tego komfortu. Podkreśla, że w małpich stadach panuje hierarchia, oznacza to, że mocniejszy członek zajmuje wyższą pozycję. Jeżeli małpa mieszka z człowiekiem, to opiekun musi wywalczyć sobie pozycję w stadzie, inaczej zwierzę może stać się nawet niebezpieczne. Na dodatek weterynarz z warszawskiej kliniki Daktari-Wet podkreślił, że kupowanie małpki na prezent dla dziecka jest bardzo nieodpowiedzialnym pomysłem. Koperta w tym przypadku będzie dużo lepszym rozwiązaniem.

Zdjęcie Kupowanie małpki na prezent dla dziecka jest bardzo nieodpowiedzialnym pomysłem. / 123RF/PICSEL

Zobacz również: Ile dać na komunię w 2022: Ile do koperty od gościa, dziadków, chrzestnego?

Trend z TikToka, który wpłynął na zachcianki dzieci

Media społecznościowe w dużej mierze wpływają na zachcianki, jakimi kierują się dzieci. Trendem stały się filmy z małpkami, które są wrzucane przez ich właścicieli. Wideo przedstawiają najczęściej błogie życie z uroczymi stworzeniami, a pomijane są informacje związane z obowiązkami i trudami wychowywania egzotycznych zwierząt. Kobieta na jednej z rolek pokazuje swoją małpę w pieluszeczce, która je wafelka i radośnie podskakuje. Internauci nawet porównują zwierzę do dziecka, ale czy młodzież zrozumie, że to nie jedyne oblicze opieki nad małpką?

TikTok

Zobacz również: Ukraina. Małpa na ulicach Charkowa. Dostała kurtkę i smakołyki