Czy są już grzyby? Pierwsze zbiory trafiły do koszyków

Wbrew powszechnej opinii pierwsze grzybobranie można zaliczyć już teraz. Trzeba mieć co prawda nieco szczęścia, jednak faktem jest, iż późne lato i jesień to nie jedyny czas, kiedy w Polsce rosną grzyby. Przy odrobinie odpowiednich warunków grzyby szybko biorą się do życia, ciesząc grzybiarzy, którzy już teraz ruszyli do lasów.

W niektórych regionach Polski miłośnicy grzybobrania już teraz cieszą się pierwszymi, tegorocznymi zbiorami. "Tymczasem w powiecie nowosolskim, lubuskie pojawiły się pierwsze koźlarze" - czytamy na profilu Lubuscy Łowcy Burz. Autorka zdjęć podkreśla, że sezon "zapowiada się dobrze".

Czy są grzyby w lasach? "Pojawiły się tydzień temu"

Pod postem natychmiast zaroiło się od komentarzy. Wielu internautów nie kryje swojej zazdrości. "Wyślij, a ja sprawdzę dla Ciebie czy nie robaczywe", "Pięknie! No to trzeba ruszać do lasu", "Śliczne i smakowite", "Wow, u mnie tylko takie okazy jesienią. Jakie macie lasy?" - pytali niektórzy.

Tymczasem inni pospieszyli z dobrymi nowinami. Jak się okazuje, na grzyby natknęło się już wielu miłośników spacerów po lesie. "Też znalazłam", "Pojawiły się już tydzień temu. Byłam pierwsza", "Z dzisiejszego spaceru" - pisali w komentarzach, publikując zdjęcia swoich zbiorów.

Jakie grzyby jadalne rosną w czerwcu?

W maju i czerwcu w polskich lasach rośnie już wiele jadalnych grzybów. W sieci wręcz roi się od fotografii pełnych koszyków smardzów, na które natrafili grzybiarze.

Polskie Towarzystwo Mykologiczne przypomina jednak, iż smardze są grzybami jadalnymi, które można zbierać, jednak należy to robić wyłącznie w określonych miejscach. Do takich, wbrew pozorom, nie należą lasy. Smardze należy zrywać w ogrodach, szkółkach, a także terenach zielonych parkach, zieleńcach czy ogrodach miejskich.

O tej porze grzybiarze mogą natrafić także na gęśnicę wiosenną, która od kwietnia do czerwca rośnie pojedynczo na łąkach, pastwiskach, obrzeżach lasu, śródleśnych polanach, w parkach oraz zaroślach. Do koszyków trafić może również pieprznik jadalny, czyli kurka lub liszka, która od czerwca do listopada pojawia się w lasach iglastych i liściastych, rosnąc gromadnie w mchu lub opadłych liściach.

Grzybiarze mogą natrafić również na pieczarki łąkowe, które od maja do listopada pojawiają się na łąkach, pastwiskach, polach, w ogrodach i rowach: we wszystkich miejscach bogatych w związki azotowe.

