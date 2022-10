Farmy dyniowe cieszą się w tym roku ogromną popularnością. To najczęściej prawdziwe gospodarstwa, które w czasie sezonu umożliwiają zwiedzanie swojej przestrzeni chętnym. Do ogrodów dyniowych przyjeżdżają rodziny z dziećmi i właściciele czworonogów. Przybywają tu także celebryci, którzy na tle pięknej, jesiennej scenerii realizują sesje zdjęciowe. Jakie gwiazdy w tym roku skorzystały już z tej możliwości?

Maffashion zabrała synka do dyniowego ogrodu

Gwiazdą, która postanowiła wybrać się na farmę dyniową jest Maffashion. Influencerka zabrała ze sobą synka Bastka. Dwulatek świetnie bawił się, biegając pomiędzy słomianymi ozdobami i razem z mamą przenosząc wielkie, pomarańczowe warzywa. Blogerka podpisała radosne zdjęcia krótko, używając wymownego hasztagu #familytime.

Rodzinne kadry Maff bardzo spodobały się jej obserwującym. "Widać tę matczyną miłość w oczach, coś pięknego" - pisali w komentarzach fani.

Joanna Racewicz zapozowała na tle dyń

Zdjęcie w otoczeniu dyń postanowiła opublikować także Joanna Racewicz. Dziennikarka zapozowała w stylizacji, która kolorystycznie współgrała z pomarańczowymi warzywami. "Pozdrowienia od jesieniary" - zażartowała we wpisie. "Gdyby tak pięknie, jak dziś było co najmniej do maja? Czy komuś by to przeszkadzało?" - zapytała, nawiązując do przepięknej pogody, która od kilku dni nie opuszcza Polski.

Sylwia Bomba w dyniowej krainie

Sylwia Bomba również postanowiła skorzystać z pięknej pogody i wraz z córeczką wybrała się do dyniowego gospodarstwa. "Rodzinny weekend pełen ciepłych emocji i promieni słonecznych. Tosię jak zwykle ciężko dogonić w poszukiwaniu idealnej dyni na zupę krem, a mama nie tylko stylowo, ale i również wygodnie i komfortowo" - napisała pod postem.

Jesienne zdjęcie mamy i córki rozczuliło internautów. "Gdzie takie cuda?" - pytali fani Sylwii Bomby w komentarzach, nawiązując do baśniowej scenerii.

Sarsa korzysta z uroków jesieni

Piosenkarka również wybrała się do ogrodu dyniowego wraz z dzieckiem. Zdecydowała się opublikować piękny kadr, na którym widać ją i zadowolonego malucha siedzącego na taczkach tyłem do obiektywu. "Dyniowe love" - możemy przeczytać pod postem.

