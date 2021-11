"The Crown" to popularny serial biograficzny, wyprodukowany na zlecenie platformy Netflix, który opowiada o życiu brytyjskiej rodziny królewskiej, pokazując historię królowej Elżbiety II. Produkcja powróci z nowymi odcinkami w listopadzie 2022 roku.

Piąty sezon "The Crown" ma opowiadać między innymi o ostatnich la­tach ży­cia księż­nej Dia­ny, a więc również o głośnym rozwodzie z księ­ciem Ka­ro­lem oraz relacjach z innymi mężczyznami, w tym Do­dim Fay­edem. To sprawia, że media już węszą kontrowersje.

Netflix nie uszanuje historii Lady Diany?

Chociaż premiera dopiero za kilka miesięcy, media spekulują, jak w piątym sezonie "The Crown" zostanie ukazana Lady Diana. Niedawno "The Ti­mes" doniósł, że Je­mi­ma Khan, przy­ja­ciół­ka Dia­ny, która współpracowała z produkcją oraz współtworzyła scenariusz do najnowszego sezonu, zerwała umowę i zażądała, aby jej działania zostały usunięte z serii.

Reklama

Powodem takiej decyzji miało być to, że Khan nie zgadza się z wizerunkiem Diany ukazanym na ekranie. Jej zdaniem piąty sezon "The Crown" narusza dobre imię zmarłej, więc nie chce być z nim kojarzona.

Zdjęcie Czwarty sezon serialu "The Crown" wzbudzał kontrowersje. Piąty jest wyczekiwany już od dawna / materiały prasowe / materiały prasowe

Książę Harry nie krytykuje Netflixa przez umowę?

Eksperci królewscy są zdania, że zareagować powinni także członkowie rodziny, między innymi książę Harry. Pojawia się jednak pewien problem i konflikt interesów. Harry oraz jego żona Meghan Markle w 2020 roku podpisali bowiem z Netflixem wieloletnią umowę. Para zobowiązała się produkować wraz z platformą treści takie jak filmy fabularne, czy programy dla dzieci.

Nasze życie, zarówno niezależne od siebie, jak i jako para, pozwoliło nam zrozumieć siłę ludzkiego ducha: odwagę, odporność i potrzebę kontaktu. Poprzez naszą pracę z różnymi społecznościami i ich środowiskami, rzucając światło na ludzi i sprawy na całym świecie, będziemy się koncentrować na tworzeniu treści, które będą informować, ale także dawać nadzieję. Jako że jesteśmy nowymi rodzicami, tworzenie inspirujących programów rodzinnych, które opowiadają historie przez prawdziwe i zrozumiałe zwierciadło, ważne jest również dla nas napisali Harry i Meghan w wydanym oświadczeniu.

Na temat współpracy wypowiedział się również Ted Sarandos. Współprezes Netflixa wyraził ekscytacje i zadowolenie z umowy pomiędzy platformą oraz Harrym i Meghan. "Jesteśmy niezwykle dumni, że wybrali Netflix jako swój kreatywny dom - i jesteśmy podekscytowani możliwością opowiadania z nimi historii, które będą pomagały widowniom na całym świecie przezwyciężyć trudności i zwiększać zrozumienie" - zaznaczył.

Zdjęcie Piąty sezon "The Crown" ma opowiadać między innymi o ostatnich latach życia Diany, a więc również o głośnym rozwodzie z księciem Karolem / Tim Graham / Getty Images

Harry w ogniu krytyki. Najważniejsze są dla niego pieniądze?

Współpraca Harrego z platformą najprawdopodobniej oznacza, że młodszy syn Diany nie będzie mógł bronić matki, jeśli rzeczywiście piąty sezon "The Crown" ukaże ją w negatywny sposób. To wywołuje duże kontrowersje zwłaszcza na książęcym dworze.

Kró­lew­ska eks­pert­ka An­ge­la Le­vin postanowiła wypowiedzieć się na ten temat. Zaznaczyła, że jej zdaniem Har­ry nie powinien mil­czeć na te­mat działań Net­fli­xa, a jeśli zobowiązuje go do tego kontrakt słusznym byłoby, aby "zerwał umowę i sta­nął w obro­nie swo­jej mat­ki".

Niektórzy podejrzewają, że Harry nie zdobędzie się na taki krok, nawet jeśli zajdzie taka konieczność, ponieważ pie­nią­dze są dla niego ważniejsze. Czy okaże się to prawdą?

Zdjęcie Czy Harry zerwie kontrakt z Netflixem? / YUI MOK / Getty Images

***

Przeczytaj również:



Skurczone ubrania. Jak je odratować?

Wraca moda na dzwony. Rozcięcie na nogawkach to hit sezonu!

Doda nie spocznie! Chce rozwodu kościelnego z Emilem!

Zobacz również: