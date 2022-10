Dzień Nauczyciela - kiedy obchodzimy?

14 października obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej, potocznie zwany Dniem Nauczyciela. To moment, w którym uczniowie i rodzice mogą wyrazić swoją wdzięczność za trud i pracę włożoną w nauczanie i wychowanie podopiecznych. Jest to dzień ustawowo wolny od zajęć szkolnych i w tym roku jest to piątek, dzięki czemu pracownicy i uczniowie mogą liczyć na dłuższy weekend.

Każdy z nas na pewno miał w szkole chociaż jednego nauczyciela, którego zapamięta na całe swoje życie. Są jednak i uczniowie, których nauczyciele też nigdy nie zapomną. Często są to właśnie ci zabawni i kreatywni, którzy sprawiają, że nauczanie jest wesołe i każdego dnia zaskakujące. W takiej pracy nie sposób się nudzić!

Reklama

Hity ze sprawdzianów i kartkówek

Jednak na co dzień nauczyciele nie zawsze mają łatwo. Ich praca to duża odpowiedzialność, nie tylko za przekazywaną uczniom wiedzę, ale i po części za wychowanie młodej osoby.

Mimo tego, życie belfra nie jest tylko oficjalne i nudne, bo dzieci i młodzież mają często wiele śmiesznych i kreatywnych pomysłów, które ożywiają szkolną codzienność. Zabawne sytuacje są pamiątką ze szkoły na zawsze i często wspomina się je nawet w dorosłym życiu.

Dla wielu nauczycieli sprawdzanie klasówek jest uciążliwym obowiązkiem, jednak czasem uczniowie potrafią uprzyjemnić tę czynność i wywołać duży uśmiech na twarzy. Zobaczcie, z jakimi zabawnymi sytuacjami nauczyciele muszą się mierzyć podczas sprawdzianów i jakie niespodzianki czekają na nich na kartkówkach.

Trudno uwierzyć, co na klasówkach potrafią pisać uczniowie, ale i nauczycielom nie brakuje poczucia humoru. Te kartki to prawdziwa skarbnica kreatywności, przedstawiamy hity ze szkolnych ławek:

Każdy z nas pamięta też z czasów szkolnych, jakąś zabawną anegdotę ze sprawdzianu lub kartkówki, a sami nauczyciele znają ich już zapewne tysiące. Ci uczniowie na pewno dopisali do ich kolekcji kolejne zabawne momenty:

Instagram Post Rozwiń

Kreatywne rozwiązania uczniów

Chyba każdy z nas chociaż raz, gdy już mu brakowało wiedzy, próbował różnych sposobów, aby uniknąć jedynki w dzienniczku. Szczególnie, gdy usłyszał całkowicie niespodziewane tego dnia "wyciągamy karteczki".

Tak jak kiedyś, tak i teraz uczniowie mają swoje metody, na ratunek przed słabymi stopniami. Czy im się to udaje? Zapewne nie, ale przynajmniej mogą rozśmieszyć nauczycieli i klasę. Zobaczcie, jak wykorzystują puste miejsce na odpowiedzi:

Nauczyciele też lubią pożartować

Nauczycielom też nie brakuje humoru i czasami razem z uczniami obracają całą sytuację w żart. O takich belfrach pamięta się zawsze, nie tylko w Dzień Nauczyciela. Wiele osób do dziś z uśmiechem wspomina swoich nauczycieli, którzy mieli świetny kontakt z uczniami i potrafili przekazać nie tylko wiedzę, ale i porozmawiać i pożartować ze swoimi podopiecznymi.

Zobaczcie, jak nauczyciele potrafią zaskoczyć swoich uczniów przy wpisywaniu ocen :

Czytaj również:

Życzenia na Dzień Nauczyciela. Krótkie i śmieszne wierszyki nie tylko dla wychowawcy

Jaki prezent kupić na Dzień Nauczyciela 2022? Oto sprawdzone pomysły

Dzień Nauczyciela: Czy 14 października to dzień wolny od szkoły?

Zobacz także: