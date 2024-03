Przyjęcie komunijne na 25 osób, organizowane w lokalu Magdy Gessler, uszczupli rodzinny budżet o ponad 11 tys. złotych . W przeliczeniu na jeden "talerzyk" daje to kwotę około 450 złotych za osobę . "Wychodzi cztery stówy za talerzyk plus 12,5 proc. serwisu. Mamy pierwszą restaurację, która przekracza 10 tys. zł. Bardzo dobre jedzenie, ale ta cena..." - stwierdził Youtuber.

Magda Gessler przyzwyczaiła już co prawda fanów do dość wysokich cen w swoich lokalach. Podobne kwoty zdają się być jednak o tyle nierealne, iż w wielu przypadkach taką cenę należy zapłacić przy okazji organizacji wesela. Restauratorka w jednym z wywiadów podkreśliła jednak, iż za wszystkim stoi wysoka jakość.

Sporo emocji co roku wywołują również ceny tłustoczwartkowych przysmaków, sprzedawanych w lokalach Magdy Gessler. W tym roku jeden pączek kosztował tam 22 złote. W rozmowie z "Plotkiem" Magda Gessler postanowiła jednak odeprzeć ataki krytyki jej cenników. "Nie trzeba kupować Rolls-Royce'a. Jest, kupujesz albo nie kupujesz. Żaden obowiązek. Jak chcesz należeć do pewnego standardu, to idziesz i kupujesz. Nikt nikogo tutaj nie zmusza, to nie jest obowiązek, że podpisujemy listę wyborczą" - stwierdziła.