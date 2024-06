Z perspektywy pracowników hotelu, jednym z najczęstszych zarzutów jest brak szacunku ze strony gości. Wielu klientów traktuje personel z góry, nie zważając na to, że są to ludzie ciężko pracujący, aby zapewnić im jak najlepszy pobyt.

Niewybredne komentarze, brak cierpliwości i podstawowej uprzejmości to tylko niektóre z problemów, z którymi muszą się mierzyć pracownicy. Do tego dochodzą sytuacje, w których goście są nierealistycznie wymagający - oczekują, że każde ich życzenie zostanie spełnione natychmiast, niezależnie od pory dnia czy nocy.

— Ale zaskakujące sytuacje to nasz chleb powszedni. Są po prostu wpisane w nasz zawód. Kto chce pracować w hotelu, ten musi wiedzieć, że rozwiązywanie problemów to hotelowa codzienność. Przykładowo otwieram pokój, a tam góra śmieci, jakby ktoś mieszkał tu co najmniej dwa tygodnie, a pobyt trwał naprawdę tylko dwa dni. Muszę szybko posprzątać, także pozostawioną pod prysznicem bieliznę i inne, że tak powiem intymne drobiazgi, bo za godzinę pojawią się nowi goście i pod żadnym pozorem nie mogą zorientować się, co jeszcze przed chwilą działo się pod ich numerem — wyznaje nasza rozmówczyni.