Iga Krefft zyskała popularność jeszcze będąc dzieckiem. W 2007 roku dołączyła do obsady serialu "M jak miłość" - miała wówczas jedynie 12 lat. Wcieliła się w rolę Uli, adoptowanej córki Marka i Hanki Mostowiaków. Szybko zdobyła sympatię fanów perypetii rodzinnych.

Iga Krefft ma obecnie 27 lat i nadal gra w popularnym tasiemcu Ulę Mostowiak. Nie jest to jednak jedyne zajęcie młodej artystki. Krefft tworzy własną muzykę, pisze teksty piosenek i występuje na scenie. Jest znana pod pseudonimem Ofelia. Nagrała dwie płyty studyjne, najnowsza pod tytułem "8" miała swoją premierę na początku września.

27-latka nieustannie się rozwija i może liczyć na wsparcie fanów. Aktywnie działa na Instagramie, jej konto obserwuje ponad 118 tys. użytkowników. Iga Krefft dzieli się z obserwatorami życiem prywatnym - relacjonuje podróże i pokazuje, jak spędza wolny czas. Chętnie nawiązuje także do działalności artystycznej - dzieląc się nowymi utworami, zapraszając fanów na koncerty i publikując ich fragmenty.

Iga Krefft pokazała odważne kadry. Jest na nich niemal naga

Młoda artystka jest odważna i nie boi się kontrowersyjnych tematów. Jakiś czas temu opowiedziała o tym, jak życie "na świeczniku" wpłynęło na jej zdrowie psychiczne i samopoczucie. "Od sześciu lat choruję na nerwicę z epizodami depresji. Dwa lata temu przeszłam załamanie nerwowe" - przyznała odważnie.

Krefft promuje także ciałopozytywność. Na Instagramie często porusza temat samoakceptacji. Apeluje do młodych dziewczyn, by pokochały swoje ciała i zaakceptowały to, jak wyglądają.

27-latka nie boi się nagości. Często publikuje zdjęcia nagich fragmentów swojego ciała. Kadry zawsze są niezwykle sensualne i artystyczne. Wczoraj Iga Krefft zdecydowała się opublikować zdjęcie, na którym pozuje topless. Czarno-biała fotografia przedstawia artystkę w ruchu. "Portofino na mnie, Portofino we mnie" - napisała pod postem krótko młoda aktorka.



Iga Krefft zapozowała niemal nago. Reakcje internautów? Różne

Pod najnowszym postem Igi Krefft w okamgnieniu zaroiło się od komentarzy. Fani artystki bardzo entuzjastycznie zareagowali na jej odważne zdjęcia. Wiele osób doceniło klimat kadrów i ich profesjonalne wykonanie. Nie brakowało także wzmianek o figurze aktorki "M jak miłość".

"Sztos, prawdziwa kobieta, z prawdziwymi kształtami", "Bosko, seksownie wyglądasz", "Co za Bogini", "Kobieta marzenie" - możemy przeczytać pod postem.

Niestety wśród wielu pozytywnych opinii możemy odnaleźć także głosy nieco mniej zachwyconych internautów. "Można z klasą, ale po co? Na Ig pełno influencerek świecących nagością. A miałem cię za inteligentną dziewczynę/aktorkę. Zmieniam zdanie" - napisał pod postem rozżalony obserwator Igi Krefft. Miał rację?

