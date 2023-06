Ilona Kostecka w mediach społecznościowych

Życie i styl Złodzieje oznaczyli im mieszkania. "Myśleliśmy, że to po prostu głupi żart" Ilona Kostecka jest blogerką parentingową i autorką książek dla dzieci. Aktywnie działa w mediach społecznościowych, gdzie jak podkreśla, mówi o rodzinie bez stereotypów. W sieci posługuje się nazwą "mum and the city", a jej profile obserwują tysiące osób.

Jak czytamy na blogu, Ilona Kostecka zaznacza, że jej rodzina nie jest standardowa. Mąż blogerki po narodzinach córki przeszedł na urlop tacierzyński i para wspólnie wychowuje dzieci. Blogerka w swoich wpisach przedstawia, jak to wygląda w praktyce. Ilona Kostecka oprócz tego chętnie porusza tematy związane z prawami kobiet i równouprawnieniem.

Instagram Post Rozwiń

Zobacz także: Znajdziesz w niemal każdym spożywczaku. Bosacka kategorycznie odradza zakup

Reklama

Nie da się ukryć, że utarło się przeświadczenie, że to żona powinna odpowiednio dbać o dom, sprzątać i gotować. Blogerka w odpowiedzi na liczne wiadomości postanowiła więc obliczyć, ile kosztowałoby zastąpienie żony osobami, które zawodowo zajmują się sprzątaniem, czy też gotowaniem. "Czasami jakiś chłopiec mi napisze: «Taniej byłoby wynająć kogoś niż utrzymać żonę». Sprawdźmy to" - powiedziała na wstępie blogerka.

Ilona Kostecka obliczyła, ile kosztowałoby zastąpienie żony

Blogerka parentingowa swoje obliczenia zaczęła od zatrudnienia osoby do sprzątania. Podkreśliła, że zgodnie z obecnie obowiązującymi stawkami posprzątanie 50-metrowego mieszkania kosztuje 150 zł, a 200-metrowego domu nawet 500 zł. Stwierdziła, że jeśli dom mężczyzny jest sprzątany codziennie, to musiałby za to zapłacić 15 000 zł miesięcznie i 182 500 zł rocznie.

Ilona Kostecka poruszyła także kwestie łóżkowe. "Pracownice seksualne zarabiają 200 zł za godzinę. Co oznacza, że jakbyś chciał ją wynająć trzy razy w tygodniu, to musiałbyś zapłacić 2400 zł miesięcznie i 28 800 zł rocznie" - stwierdziła.

Zobacz także: Nawet 1000 zł na wakacje? Wystarczy złożyć w pracy odpowiedni wniosek

Do tego doliczyła koszt zatrudnienia niani, czyli 5000 zł miesięcznie, co daje 60 000 zł rocznie, a także kucharki. Zaznaczyła, że mediana zarobków wynosi 4300, a więc za rok pracy trzeba zapłacić 51 600 zł.

Po zsumowaniu wszystkich kosztów Ilonie Kosteckiej wyszło 26 900 zł miesięcznie i aż 322 900 zł rocznie "Więc nie mów mi, że taniej byłoby wziąć kogoś do prac wykonywanych przez kobiety w domu, bo to nieprawda. Nawet jeżeli co miesiąc kupowałaby 10 par butów albo nowego Iphone’a, jeśli w twoim domu robi wszystko i tak na niej oszczędzasz. A teraz porównaj sobie, ile kosztuje wniesienie lodówki albo wymiana opon. I kogo tu łatwiej zastąpić?" - podsumowała blogerka.

***

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 61: Aleksander Kwaśniewski INTERIA.PL