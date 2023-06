Spis treści: 01 Właściwości i zastosowanie prawdziwego miodu. To najstarsze lekarstwo

Właściwości i zastosowanie prawdziwego miodu. To najstarsze lekarstwo

Prawdziwy miód jest bogatym źródłem wielu witamin i minerałów. Zawiera m.in.: potas, fosfor, magnez, wapń, żelazo, a także witaminę A, C oraz witaminy z grupy B. Prawdziwy miód to naturalny lek. Nasze babcie od lat stosowały go w walce z przeziębieniem i bólem gardła. Herbata z miodem doskonale potrafi uśmierzyć nieprzyjemny ból, a także działa przeciwbakteryjnie. Miód przyspiesza też gojenie ran, dlatego świetnie działa na popękane od mrozu usta. Jego prozdrowotne właściwości korzystnie wpływają na serce, a także układ nerwowy i pokarmowy.

Regularne spożywanie miodu:

wzmacnia serce,

zapobiega miażdżycy,

obniża ciśnienie tętnicze krwi,

zwalcza wrzody żołądka,

wspiera wątrobę,

redukuje stres,

działa nasennie.

Bosacka sprawdziła skład sztucznego miodu

Katarzyna Bosacka postanowiła poświęcić swój ostatni post na Instagramie kwestii miodu sztucznego. Wspomniała, że to popularny produkt, który możemy znaleźć na półkach sklepowych obok prawdziwych miodów, a czasami ciężko go od nich odróżnić.

Warto jednak wiedzieć, że nie ma nic wspólnego z wyrobem pszczół napisała Bosacka.

Swoim kolorem, konsystencją i smakiem doskonale przypomina naturalny miód. Okazuje się jednak, że miód sztuczny w odróżnieniu od prawdziwego nie ma w swoim składzie żadnych cennych składników:

W jego składzie znajduje się cukier, woda, syrop skrobiowy, kwas cytrynowy i aromat miodowy. Niektórzy producenci barwią też taki produkt karmelem czytamy w poście.

Sztuczny miód ma też znacznie więcej kalorii niż ten prawdziwy.

Sztuczny miód - skąd jego popularność?

Produkt, który sprzedawany jest w sklepach pod nazwą sztuczny miód to po prostu syrop z sacharozy, do którego dodawane są aromaty zapachowe i smakowe. W kuchni jest on wykorzystywany do słodzenia herbaty, wypieków, czy też sosów.

Podgrzewanie naturalnego miodu sprawia, że zmienia się jego skład chemiczny. Już w temperaturze powyżej 45 st. C. miód traci swoje właściwości ze względu na proces denaturacji białek, a także utratę cennych enzymów. Z kolei miód sztuczny nie reaguje na wysoką temperaturę.

Jest on również tańszy od miodu prawdziwego. Czasami cena może różnić się kilkukrotnie. Inną ważną kwestią jest fakt, że miód sztuczny nie krystalizuje się, a jego konsystencja zawsze pozostaje płynna. Dzięki temu może być wykorzystywany do polew, lodów, a także innych płynnych wyrobów, które po zastygnięciu muszą być gładkie.

Zdjęcie Czasami ciężko odróżnić sztuczny miód od tego prawdziwego, jednakże naturalny produkt wraz z upływem czasu zaczyna zmieniać swoją konsystencję i powoli krystalizuje się / materiały prasowe

Bosacka apeluje: "Jak miód - to tylko prawdziwy"

Katarzyna Bosacka przestrzega jednak przed tego typu wyrobami. Miody sztuczne nie mają żadnych właściwości zdrowotnych i są dużo bardziej kaloryczne. W końcu zawierają ogromną ilość cukrów. Ekspertka apeluje:

Jak miód - to tylko prawdziwy. Pamiętajcie, że jest to produkt bezterminowy, czyli w zasadzie nigdy się nie psuje napisała.

Katarzyna Bosacka uczy jak wybierać produkty najlepszej jakości

Katarzyna Bosacka to znana dziennikarka prasowa i telewizyjna, a także gospodyni programu "Wiem, co jem i wiem, co kupuję". To dzięki niemu zdobyła sławę jako ekspertka ds. żywienia. Bosacka jest również cenioną autorką publikacji na temat zdrowia, urody, medycyny, a także wychowania dzieci.

Obecnie Katarzyna Bosacka obala mity związane z żywieniem, doradza i edukuje swoich odbiorców za pomocą mediów społecznościowych. Jej profil na Facebooku obserwuje ponad 600 tysięcy użytkowników, natomiast na Instagramie ma już ponad 120 fanów. W mediach społecznościowych chętnie publikuje posty, w których pokazuje i analizuje składy popularnych produktów, dostępnych w sklepach spożywczych. Tym samym apeluje o dokładne czytanie składów i świadome wybieranie produktów lepszej jakości.