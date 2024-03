Do przygotowania sałatki jarzynowej potrzebujemy czterech jaj, co stanowi koszt 4 zł. Za słoik majonezu o pojemności 700 ml znanego producenta trzeba zapłacić 10 zł. Kolejny składnik to marchew. Kilogram tego warzywa kosztuje 3,89 zł. Z kolei kilogram ziemniaków jadalnych polskich kosztuje ok. 2,50 zł.