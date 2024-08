Dokuczają ci problemy ze snem? Tego nie jedz wieczorową porą

Na problemy ze snem uskarża się coraz więcej osób. Chroniczny stres, brak aktywności fizycznej i spędzanie zbyt dużej ilości czasu przed emitującymi szkodliwe niebieskie światło ekranami urządzeń elektronicznych to jedne z najczęstszych przyczyn bezsenności. Wpływ na kłopoty z zasypianiem może mieć także nasz jadłospis, a zwłaszcza to, co umieszczamy na talerzu wieczorową porą.

Szykując się do snu warto również zrezygnować ze słodkich i tłustych przekąsek, takich jak czekolada czy lody. "Powodują one wahania poziomu cukru we krwi, co prowadzi do zwiększonego pobudzenia i wystąpienia trudności z zasypianiem" - tłumaczy dietetyczka. Podobne działanie wykazuje alkohol, po który wielu z nas instynktownie sięga po ciężkim dniu, by się zrelaksować.