Przepisy, które regulują zasady dorabiania po przejściu na emeryturę, często ulegają zmianie. Warto regularnie sprawdzać, czy limity nie zostały zmniejszone lub zwiększone. Ile obecnie może dorabiać emeryt?

Ile można dorobić do emerytury w 2023 roku?

Od 1 czerwca tego roku limity ponownie uległy zmianie. W obecnym kwartale zarobki nawet do 4987 zł brutto miesięcznie nie wpłyną zmniejszenie emerytury praz renty. To zrost o 270 zł w porównaniu do poprzedniego kwartału.

Na limity muszą uważać jedynie osoby, które są na wcześniejszej emeryturze lub rencie. Jeśli limit zostanie przekroczony, będzie to oznaczać, że otrzymywane świadczenia zostaną zmniejszone. Przychody powyżej określonej kwoty progowej mogą nawet spowodować zawieszenie świadczenia.

Reklama

Kogo nie obowiązują ograniczenia przychodu?

Limity nie obowiązują emerytów, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny. Oznacza to, że kobiety po 60 roku życia oraz mężczyźni po 65 roku życia nie muszą się obawiać wysokością przychodów, które otrzymują w wyniku dorabiania.

Wyjątkiem są emeryci, których świadczenie zostało podwyższone przez ZUS do kwoty świadczenia minimalnego — od marca 2023 wynosi ono 1588,44 zł. W takim przypadku, kiedy dodatkowy przychód, wynikający z pracy przekroczy wysokość kwoty podwyższenia do minimalnej emerytury, w danym okresie, świadczenie będzie miało wartość kwoty bez dopłaty.

Zdjęcie Ile obecnie może dorabiać emeryt? / Karol Makurat / Reporter

Ograniczeniami nie muszą się również przejmować osoby, które pobierają rentę dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, oraz osób, których niezdolność do pracy powiązana jest ze służbą wojskową.

Osoby, które pobierają rentę rodzinną, która jest wyższa od ustalonej emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego, również nie muszą się przejmować ograniczeniami.

Jakie świadczenia mogą zostać zmniejszone lub zawieszone?

Zmniejszeniu lub zawieszeniu może ulec:

emerytura ,

, emerytura pomostowa,

renta z tytułu niezdolności do pracy (również w związku z wypadkiem przy pracy, chorobą zawodową oraz wypadkiem w drodze do lub z pracy przez 2003 r.),

(również w związku z wypadkiem przy pracy, chorobą zawodową oraz wypadkiem w drodze do lub z pracy przez 2003 r.), rentę rodzinną,

nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Ile można dorobić do emerytury bez podatku?

Zdjęcie Uważaj, aby twoje zarobki nie spowodowały zmniejszenia kwoty świadczenia / 123RF/PICSEL

Osoby, które pracują pomimo otrzymywania emerytury, są rozliczane w ten sam sposób, co osoby pracujące, które nie dostają emerytury.

Wraz z wprowadzeniem Polskiego Ładu, pracujący seniorzy mają szansę skorzystać z ulgi podatkowej. Preferencja podatkowa PIT-0 obowiązuje osoby, które przekroczyły wiek emerytalny i nie pobierają emerytury, ani renty. Jeśli przychód nie przekracza 85 528 zł w skali roku, przychody są objęte zerowym podatkiem.

Zobacz także:

Emerytury pomostowe nie będą już tylko dla nielicznych. Senat zagłosował za zmianami

Taką emeryturę otrzymuje Krystyna Janda. To dlatego nie przestaje pracować?