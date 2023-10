Ostrzeżenia przed silnym wiatrem

Życie i styl Nieoczekiwany zwrot w prognozach. Pogoda na Wszystkich Świętych i Zaduszki Wczoraj 30 października IMGW informował o silnym wietrze na południu Polski, dokładnie w rejonach podgórskich. Porywy osiągały tam do 75 km/h, a w górach aż do 110 km/h. Wydano ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia. Obowiązują one od godz. 23.00 30 października do 12.00 31 października.

Prognozy wskazują, że silnych porywów wiatru trzeba się również spodziewać w innych regionach kraju. Dla północy Polski ostrzeżenia przed silnym wiatrem będą obowiązywały 31 października od godziny 18:00, 21.00 i 22:00. W przypadku zmian będą na bieżąco aktualizowane. "Wiatr umiarkowany, okresami na południu dość silny i silny, do 55 km/h, porywisty, z kierunków południowych i zachodnich. W głębi kraju porywy do 65 km/h, pod koniec dnia na zachodnim wybrzeżu do 70 km/h, w rejonach podgórskich porywy do 90 km/h. Wysoko w górach porywy wiatru do 100 km/h" - przekazał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej za pośrednictwem Facebooka.

Reklama

Zdjęcie Ostrzeżenia przed silnym wiatrem dotyczą północy i południa kraju / 123RF/PICSEL

Zobacz także: Synoptycy już wiedzą kiedy zacznie się zima. Mówią o "wirze polarnym"

Pogoda na 31 października 2023

Aktualna deszczowa, pochmurna i wietrzna pogoda w Polsce wynika z działania niżu przemieszczającego się znad zachodniej części kraju nad Bałtyk. Wiąże się z nim chłodny front atmosferyczny.

Zobacz także: "Łopaty już szykujcie". Górale o nadchodzącej zimie

We wtorek 31 października w całym kraju zachmurzenie z większymi przejaśnieniami. IMGW podaje, że na wybrzeżu i Pomorzu oraz na południu Górnego Śląska i Małopolski wysokość opadów wyniesie od 10 mm do 15 mm. Termometry maksymalnie wskażą od 12 st. C. na północnym zachodzie do 18 st. C. w centrum i na południowym wschodzie Polski.

W nocy opady na południowym wschodzie od 10 mm do 15 mm. Według prognoz temperatura minimalna od 3 st. C. na Pomorzu do 8 st. C. w centrum. Na wschodzie termometry pokażą 10 st. C.

***