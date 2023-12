31 grudnia dla wielu jest dniem hucznej zabawy, rocznych podsumowań i snucia planów na przyszłość. Dla posiadaczy tego imienia jest to podwójna okazja do świętowania. Ostatni dzień w roku jest bowiem dniem imienin Sylwestra. Posiadacze tego imienia mają powody do dumy.

Co znaczy imię Sylwester?

Sylwester jest imieniem pochodzenia łacińskiego. Wywodzi się od słowa "silvestris", oznaczającego "człowiek żyjący w lesie", "dziki". W Polsce używane jest oficjalnie od XIII wieku. Na przestrzeni lat mocno straciło jednak na popularności.

Tylko w minionym roku imię Sylwester nadano zaledwie 54 nowo narodzonym chłopcom. W pierwszej połowie 2023 roku otrzymało je jedynie 19 noworodków. Jak wynika z danych opracowanych przez serwis gov.pl, w całej Polsce imię Sylwester nosi obecnie 54 066 mężczyzn.

Reklama

Co oznacza twoje imię? Sprawdź jego znaczenie

Sylwester: imieniny. Posiada wyjątkowego patrona

Patronem imienia Sylwester jest św. Sylwester I, papież, który rządził Kościołem w latach 314-335. To on, biorąc udział w I Soborze w Nicei, znacznie przyczynił się do umocnienia chrześcijaństwa. W historii jego życia należy doszukiwać się także tradycji obchodzenia Sylwestra. Jak to możliwe?

W 999 roku odbył się pierwszy sylwester. Nijak nie przypominał jednak tego, który znamy dzisiaj. 31 grudnia 999 roku Rzymianie powitali z ogromnym strachem i bojaźnią. Wszystko za sprawą rozpowszechnionej wówczas legendy, zgodnie z którą w 1000 roku miał nastąpić koniec świata. Jego sprawcą miał być więziony w lochach Watykanu przez papieża Sylwestra I potwór Lewiatan, który, przebywając dotąd w uśpieniu, miał się przebudzić, wydostać z więzienia i spalić niebo oraz ziemię.

Wierzący legendzie ludzie oddawali się modlitwie, ze strachem oczekując nadejścia końca świata i sądu ostatecznego. W ostatni dzień roku takie zachowania tylko się nasiliły. A potem ten dzień dobiegł końca, a w Rzymie... nic się nie zmieniło. Wówczas strach zamienił się w żywiołową radość, a ludzie wybiegli na ulice, składając sobie życzenia i świętując. Urzędujący wtedy papież Sylwester II udzielił błogosławieństwa "urbi et orbi" na nowy rok, wiek i tysiąclecie. Tak zapoczątkowano zwyczaj uroczystego świętowania nadejścia nowego roku, nazywanego od imienia papieża Sylwestrem.

Zobacz również: Kiedyś to imię było hitem, dziś nikt o nim nie pamięta. Oto co oznacza

Jaki charakter ma Sylwester?

Jaki jest posiadacz imienia Sylwester? Jego liczbą jest 11. Numerologiczna Jedenastka zaliczana jest do grupy liczb mistrzowskich. To doskonałość, która wzmacnia umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Zaradność to jedna z podstawowych cech numerologicznych Jedenastek.

Zdjęcie Co znaczy imię Sylwester? Oto jaki ma charakter / 123RF/PICSEL

Sylwester jest idealnym współpracownikiem, przyjacielem i partnerem. Jest otwarty, z reguły dobrze dogadując się z innymi. Nie jest typem samotnika. Sens jego życiu nadają bliscy i dom. Potrzebuje zapewniania o miłości i okazywania uczuć. Posiada doskonały refleks i jest bardzo pomysłowy.

Zobacz również: Kobiety o tym imieniu są otwarte i towarzyskie. Chętnie pomagają zwierzakom