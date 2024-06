Przedstawiciele Fundacji Pro-Test pod koniec maja kupili truskawki w sieci sklepów Biedronka i Lidl. Następnie owoce przetransportowano do laboratorium , gdzie zbadano, czy zawierają któreś z ponad 540 pestycydów.

Co znajduje się na truskawkach z Lidla i z Biedronki?

"Niemniej jednak duża liczba różnych związków, szczególnie w truskawkach z Biedronki, budzi niepokój. Nawet jeżeli pojedynczo mieszczą się one w granicach normy, to czy rzeczywiście nie mają one wpływu na nasze zdrowie, jeśli występują po kilka w jednych truskawkach? Wtedy przecież łączna zawartość tych szkodliwych substancji staje się wielokrotnie wyższa" - informuje Fundacja Pro-Test.