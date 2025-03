Oprych dodaje, że po Wielkanocy spodziewany jest spadek cen za jajka , ale raczej nie będzie on znaczący. Ekspert jest zdania, że choć przed Wielkanocą należy spodziewać się zwiększonego popytu na jaja, to jednak do "jajecznej paniki" nie dojdzie .

"Obecnie ceny jaj miesiąc do miesiąca nie zmieniają się już tak bardzo istotnie. Ponadto wraz z wiosną spada zapotrzebowanie energetyczne związane z produkcją, co obniży jej koszty. Nie spodziewam się wzrostów cen jajek w Polsce w kwietniu 2025 w stosunku do ich aktualnych cen w marcu 2025. Wzrost rok do roku wyniesie między 10 a 15 proc." - zauważa Biela, cytowany przez PAP.