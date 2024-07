Zwróć uwagę na twarz sąsiada. Ma to wymalowane na twarzy

Czasem to, czy ktoś nas lubi możemy zauważyć gołym okiem. Najprawdopodobniej twój sąsiad nawet nie zwraca uwagi na te czynności. Przede wszystkim podczas codziennej rozmowy utrzymuje z tobą kontakt wzrokowy. Jeśli czujemy się przy kimś komfortowo, to spojrzenie nie będzie uciekało na prawo i lewo.

Dodatkowo zwróć uwagę na jego uśmiech. Jeśli widzisz jego uradowane dołeczki, to oznaka dużej sympatii. Czasem może być to fałszywy grymas, jednak najczęściej sąsiedzi, którzy kogoś nie lubią, nie trudzą się, aby to ukryć.

Oczy sąsiada nie kłamią 123RF/PICSEL

Sąsiadka cię zagaduje? To dobry znak!

Jeśli zauważysz, że osoba mieszkająca na tym samym osiedlu chętnie zagaja z tobą rozmowę, to oznacza, że bardzo cię lubi. Warto podtrzymać konwersację, aby dać znać sąsiadowi, że także jest mile widziany. Nie muszą to być długie rozmowy, liczą się chęci. Jednak pamiętaj, im dłuższa konwersacja, tym relacja jest bliższa.

Sąsiadka, która naprawdę cię lubi, będzie zadawać ci szczegółowe pytania. Jeśli kogoś nie lubimy, to najczęściej nie powinny nas interesować jego prywatne sprawy. Jednak uważaj, jeśli zbyt szybko zacznie przechodzić do bardzo prywatnych tematów. To oznaka zbytniej dociekliwości drugiej osoby, a nawet wścibstwa! Sąsiad, który szczerze lubi twoje towarzystwo, będzie stopniowo budował relację.

Zastanawiasz się, czy twój sąsiad jest dla ciebie miły z grzeczności? Michal Fludra/NurPhoto AFP

Sąsiad cię zaprasza? Nie odmawiaj herbatki

Osoba, która naprawdę darzy cię sympatią, będzie pytać o to, jak się czujesz. Także będzie cię informować o tym, że np. danego dnia odbywa się u niej przyjęcie. To znak, że twój komfort jest dla niej bardzo istotny i nie chce zakłócać twojego spokoju. Jeśli jesteś bliską osobą dla sąsiada, jest także szansa, że cię zaprosi na herbatę.

Dodatkowo w trudnych chwilach taki sąsiad będzie oferował pomoc. Nigdy jej nie odmawiaj, może uznać to za odrzucenie. Nie ważne czy to podczas usterki kranu, pożyczki szklanki cukru lub wniesienia zakupów. Doceń to. To znak, że masz świetnych sąsiadów.

