Niepotrzebne lub zużyte tekstylia traktowane są jako oddzielny typ odpadów i nie można ich już wyrzucać do pojemników na odpady zmieszane . W związku z tym gminy mają obowiązek selektywnego zbierania odpadków tekstylnych. Zużyte materiały tekstylne, odzież i obuwie należy oddać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) . W każdej gminie powinien być przynajmniej jeden taki punkt .

Ministerstwo Klimatu i Środowiska tłumaczy, co zalicza się do odpadów tekstylnych. Selektywna zbiórka odpadów tekstyliów i odzieży obejmuje m.in. zużytą odzież, obuwie, pościel, zasłony, ręczniki, obrusy, koce, firany, bieliznę, skarpetki, rajstopy, rękawiczki, czapki, szaliki, portfele, torebki, paski, galanterię skórzaną, plecaki, pluszowe zabawki oraz dywany .

Od marca br. mieszkańcy Warszawy mają możliwość oddania użytych tekstyliów do mobilnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Na terenie Warszawy funkcjonują cztery, stacjonarne Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych i wszystkie są otwarte od poniedziałku do piątku od 11:00 do 19:00 i w soboty od 9:00 do 17:00. Znajdują się one przy ul. Płytowej 1 na Białołęce, przy ul. Kampinoskiej 1 na Bielanach, przy ul. Tatarskiej 2/4 na Woli i przy ul. Zawodzie 1 na Wilanowie.