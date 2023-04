Spis treści: 01 Rusz się, nadmiar kalorii sam się nie spali

Rusz się, nadmiar kalorii sam się nie spali

Jak często można usłyszeć od osób, które prowadzą aktywny tryb życia: "ruszasz nogami - ruszasz jelitami". To bardzo ważne, zwłaszcza w czasie świątecznym. W polskiej tradycji jest mocno zakorzenione, że nikomu nie powinno niczego zabraknąć przy stole. Jako że Wielkanoc jest dobrym czasem na zapraszanie gości, polskie stoły dosłownie uginają się pod ciężarem przysmaków. Są na nich mięsa, sałatki (których nie sposób zaliczyć do niskokalorycznych - warzywa pływają w majonezie) i fikuśne ciasta. Mięso jest ciężkostrawne, zawarta w wypiekach biała mąka również spowalnia procesy metaboliczne, jednak najbardziej ciężkostrawny jest nadmiar spożywanych pokarmów.

Umiar - teoria i praktyka

Jak wszyscy w kółko powtarzamy: "umiar. Najważniejszy jest umiar!". Jak tę mądrość wdrożyć w praktykę, gdy oczy szaleją na widok tylu wielkanocnych pyszności? To nie jest łatwe wyzwanie, dlatego zwłaszcza w świątecznym czasie warto wesprzeć metabolizm solidną dawką ruchu. Mądrego ruchu, wszak nikt nie będzie robił treningu siłowego z przepełnionym żołądkiem. Najlepszą, najprostszą, niewymagającą trenera personalnego, dostępną niemal dla wszystkich, formą aktywności fizycznej jest spacer, a najlepiej raźny marsz.

To działa, ale najpierw trzeba wstać od stołu

To działa, pod warunkiem, że ruszymy się od stołu i pójdziemy przynajmniej na 30, a najlepiej na 60-minutowy spacer. Siedzenie przy stole i deklarowanie, że zaraz wyjdziemy, ewentualnie szukanie wymówek w nieodpowiedniej pogodzie czy niewygodnych butach, nikomu nie przyniesie korzyści. Żadnej korzyści. Nie chodzi wyłącznie o humorystyczny wydźwięk takiej sytuacji. Siedząc niemal cały dzień przy stole, sięgając raz po raz po kolejny przysmak i narzekając, że za oknem pada deszcz, śnieg, a może wiatr jest zbyt silny, psujemy humor i sobie, i innym.

Nie wbijaj sobie szpilek pod paznokcie! To boli

Co jeszcze gorsze, odbieramy sobie moc sprawczą i poczucie, że mamy wpływ na swoje życie, zdrowie i sylwetkę. A mamy go! Niezależnie od uwarunkowań genetycznych i towarzyszących nad od lat chorób przewlekłych, na stan zdrowia, sylwetkę i samopoczucie wpływa również styl życia, na jaki każdy z nas się decyduje.

Czujesz, że utknęłaś/ąłeś na kanapie ze wzrokiem wbitym w monitor komputera, wyświetlacz telefonu czy ekran telewizora? Rusz się! Nikt tego za ciebie nie zrobi. Narzekanie i szukanie wymówek jest jak znęcanie się nad sobą i utrwalanie schematu: "nie mam siły, jestem beznadziejna/y", to ślepa uliczka, która prowadzi do rozgoryczenia i frustracji. Jak potwierdzają liczne obserwacje naukowe, ludzie, którzy uprawiają regularną aktywność fizyczną, mają nie tylko lepsze zdrowie i sylwetkę. Ruch poprawia nastrój, wpływ też na sposób, w jaki na postrzegamy samych siebie. Buduje naszą pewność i zaufanie do siebie: "tak, mogę. Umiem, robię, działam!", ale to nie wszystko. Jakie jeszcze korzyści niesie aktywności fizyczna?

15 korzyści z regularnej aktywności fizycznej

Regularna aktywność fizyczna - dopasowana do wieku, i stanu zdrowia - to:

sprawniejszy metabolizm,

rzadziej występujące kłopoty z zaparciami,

szybszy powrót do formy po przejedzeniu i wynikającym z niego dyskomforcie metabolicznym,

mniejsza skłonność do zgagi i refluksu,

rzadszy problem z nadmierną masą ciała,

lepsza sylwetka,

poprawa odporności, tak fizycznej, jak i psychicznej - ruch zmniejsza ryzyko rozwoju epizodów depresyjnych, choć ich nie leczy - pomaga pokonać kryzysy,

poprawa sprężystości skóry i hamowanie procesów przedwczesnego starzenia - ludzie aktywni fizycznie czują się młodziej i nierzadko młodziej wyglądają,

poprawa w zakresie wytrzymałości i elastyczności ciała,

lepsze samopoczucie,

rzadsze kłopoty z bezsennością i trudności z zaśnięciem (lepsza jakość snu),

większa wiara we własne możliwości - nie tylko w aspekcie fizycznym,

poprawa swojego wizerunku we własnych oczach (zdrowa pewność siebie),

poprawa zdolności poznawczych, takich jak myślenie, zapamiętywanie i koncentracja, a nawet kreatywność - ruch stymuluje aktywność komórek mózgowych,

poprawa zdolności radzenia sobie ze stresem i trudnymi emocjami.

