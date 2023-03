Ćwiczenia idealne dla seniorów. Tak zadbasz o zdrowie i zgubisz zbędne kilogramy

Zdrowie

Nie od dziś wiadomo, że codzienna dawka ruchu jest dla każdego człowieka niezwykle ważna i konieczna do zachowania zdrowia. Osoby w średnim wieku często miewają wątpliwości, co do typu ćwiczeń jakie powinny wykonywać. Na jakie formy aktywności fizycznej warto się zdecydować będą po 60-tce?

Zdjęcie Każdy moment jest dobry, na rozpoczęcie przygody z aktywnością fizyczną. Codzienny ruch może znacznie poprawić zdrowie i samopoczucie / 123RF/PICSEL