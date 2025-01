W lipcu 2024 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy w sprawie tzw. renty wdowiej , która następnie trafiła do Senatu, a w sierpniu ustawę podpisał prezydent Andrzej Duda.

Ustawa wprowadza możliwość łączenia renty rodzinnej z innym świadczeniem emerytalno-rentowym , np. emeryturą czy rentą z tytułu niezdolności do pracy, wypłacanym między 1 lipca 2025, a 31 grudnia 2026 roku w wymiarze 15 proc., a od 1 stycznia 2027 r. w wysokości 25 proc. Świadczenie to może być zwiększane w kolejnych latach - informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej .

Dotychczas, w przypadku nabycia prawa do kilku świadczeń emerytalno-rentowych obowiązywała zasada wypłaty jednego świadczeni a. Wdowa lub wdowiec musieli zdecydować, które świadczenie chcą otrzymywać - własną emeryturę, czy rentę po zmarłym małżonku, która wynosiła 85 proc. przysługującego świadczenia .

Jak przekonuje resort - najważniejsze założenie ustawy dotyczy tego, że do przekroczenia limitu, równego trzykrotności najniższej emerytury, wypłacanie renty wdowiej nie będzie skutkować zmniejszeniem sumy świadczeń. Nie będzie miało znaczenia, czy emerytura pochodziła z KRUS-u, ZUS-u czy z innego systemu. Prawo do dodatkowych pieniędzy zyskają również osoby, które małżonka straciły kilka lat temu. Według szacunków, z ustawy skorzysta około ok. 2 milionów Polek i Polaków.