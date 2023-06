Spis treści: 01 Czy można przejść na emeryturę po 30 latach pracy?

Czy można przejść na emeryturę po 30 latach pracy?

Osoby, które mają za sobą 30 lat pracy, zastanawiają się, czy mogą przejść na emeryturę. Nie jest to jednoznaczna kwestia, ponieważ zależy to od kilku czynników. W Polsce wiek emerytalny wynosi 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn. Jego osiągnięcie to jeden z warunków co do tego, by można było zacząć pobierać świadczenie.

Zatem, jeśli ktoś pracował 30 lat i jednocześnie ukończył osiągnął wymagany wiek emerytalny, to wówczas bez przeszkód może udać się na emeryturę. W przypadku gdy ma się 30-letni staż pracy, ale warunek dotyczący wieku emerytalnego nie jest spełniony, to niestety nie będzie można pobierać tego świadczenia.

Co ciekawe, warunek ten nie dotyczy niektórych zawodów. Niedawno sejm przegłosował ustawę, która uprawnia nauczycieli do przejścia na tak zwaną emeryturę stażową po wypracowaniu 30 lat pracy. Na wcześniejszą emeryturę mogą również liczyć osoby pracujące w zawodach, w których praca odbywa się w trudnych warunkach (np. górnicy, hutnicy, służby mundurowe).

Czy wysokość emerytury zależy od stażu pracy?

Staż pracy może w pośredni sposób wpływać na wysokość emerytury. Dlaczego? Ponieważ wysokość świadczenia zależy w głównej mierze od kapitału zgromadzonego na koncie ZUS. Zatem im dłużej pracujemy, tym więcej składek odprowadzamy.

Warto wiedzieć, że odkładając emeryturę o każdy kolejny rok po osiągnięciu wieku emerytalnego, świadczenie może wzrastać o 8 %. Jest to jednak uzależnione od kilku czynników, zatem przed podjęciem decyzji warto skonsultować się z doradcą emerytalnym.

Jaka emerytura po 30 latach pracy przy najniższej krajowej?

Co w przypadku, gdy ktoś przez 30 lat pracował za najniższą krajową? Taka sytuacja zdarza się niezwykle rzadko, ponieważ wynagrodzenie zwykle wzrasta wraz z doświadczeniem w danej branży. Jednak hipotetycznie, na jak wysokie świadczenie można liczyć przy 30 latach pracy za najniższą krajową płacę?

Szacunkowo, osoby, które przepracowały 30 lat za najniższą krajową i osiągnęły wymagany wiek emerytalny będą mogły najprawdopodobniej liczyć na emeryturę minimalną. Od 1 marca tego roku wynosi ona 1588,44 zł brutto. Emeryci pobierający świadczenie w tej wysokości mogą również liczyć na 13. i 14. emeryturę.

