Rzecz jasna, na to, ile wynosić będzie nasza emerytura, wpływają również: wysokość zarobków i odprowadzanych składek do ZUS, coroczna waloryzacjach tych składek i kapitału początkowego , rodzaj umowy, na podstawie której jesteśmy zatrudnieni, tzw. tablice dalszego trwania życia itd.

- Nie jesteśmy w stanie przewidzieć dokładnej emerytury, która miałaby się wydarzyć za 3 tygodnie. Dlaczego? Bo sposób wyliczania tej emerytury jest wysoce uzależniony od tzw. współczynników waloryzacji . Jeśli weźmiemy dziś kalkulator emerytalny dla 30-latka, to tak naprawdę wynik nic nam nie powie. To wszystko jest tak złożone i uzależnione od mnóstwa czynników - tłumaczył w rozmowie z Interią Tomasz Lasocki z Uniwersytetu Warszawskiego i ekspert Federacji Przedsiębiorców Polskich.

ZUS często przekonuje, że warto poczekać z przechodzeniem na emeryturę po osiągnięciu wieku emerytalnego , zaznaczając, że jeśli na emeryturę przejdziemy 7 lat później, to nasze świadczenie może się podwoić . I choć w teorii taka perspektywa jest kusząca, to jednak w rzeczywistości nie zawsze opłaca się zwlekać z decyzją o przejściu na emeryturę , o czym w rozmowie z Interią przekonywał Tomasz Lasocki z Uniwersytetu Warszawskiego.

- W teorii ZUS ma rację, przewidując podwojenie emerytury, jeśli 7 lat odwlekę decyzję. Niemniej jest w systemie tak wiele dziwnych rozwiązań, że zamiast zachęcać ludzi do dalszej pracy, nasz system demotywuje , ponieważ wskazuje, że i tak dostaniemy to samo , bo będziemy się obijać o minimalną emeryturę .

- Wracając do kobiet. Mamy w systemie jeszcze taki mechanizm, który się nawet filozofom nie śnił. Jeżeli kobieta przechodzi na emeryturę w wieku 60 lat i miała subkonto, na którym obliczono jej przejściową emeryturę, to osiągając 65 lat, będzie miała obliczaną na nowo emeryturę. I teraz ciekawostka - kiedy obliczamy tę emeryturę na nowo, to nie pomniejszamy stanu konta o to, co już pobrała przez te 5 lat.