Jaką kawę piją Polacy? Oto wyniki badań

Kawa to jeden z najpopularniejszych napojów na świecie. Nic w tym dziwnego - prócz charakterystycznego aromatu i wyrazistego smaku posiada ona szereg cennych właściwości. Skutecznie dodaje energii, poprawia koncentrację, obniża poziom stresu, reguluje ciśnienie krwi, zmniejsza ryzyko cukrzycy, depresji i niektórych nowotworów, a także przyspiesza spalanie tłuszczu. Jak wynika z opublikowanych właśnie wyników nowego badania, które przeprowadziło Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat, Polaków do konsumpcji kawy przekonywać nie trzeba. Ponad połowa respondentów deklaruje, że bez filiżanki aromatycznej małej czarnej nie wyobraża sobie dnia, a picie jej postrzega nie jako zwykłą czynność, lecz rytuał.

Badanie Biostatu ujawniło, że ulubioną porą dnia na picie kawy jest dla nas poranek. Aż 90 proc. ankietowanych pierwszą filiżankę wypija jeszcze przed południem. Co trzeci badany przyznaje, że najbardziej lubi po nią sięgać tuż po przebudzeniu. Jako napój towarzyszący śniadaniu, małą czarną wybiera jedna na pięć osób. Wśród tych, którzy piją kawę rzadziej (do 3 razy w tygodniu), dominującą porą dnia przeznaczaną na kawową przerwę jest natomiast popołudnie. "Nie dziwi stwierdzenie, że kawa to napój, który nas budzi. Dzieje się tak dzięki zawartej w niej kofeinie, substancji aktywnej, łagodnie stymulującej ośrodkowy układ nerwowy. Zgodnie z opinią Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) spożywanie od trzech do pięciu filiżanek kawy dziennie, w przypadku dorosłych osób może być częścią zdrowej, zbilansowanej diety, wspierającej aktywny tryb życia" - komentuje wyniki badania psycholożka dietetyczna Agata Ziemnicka.

Większość pije kawę, aby się pobudzić

Jak pokazują rezultaty badania, pobudzające właściwości kawy stanowią główną motywację do sięgnięcia po ów napój. Dla ponad połowy respondentów kawa jest jednak także źródłem przyjemności, a 73 proc. badanych zgodziło się ze stwierdzeniem, że kawa poprawia nastrój. Według 40 proc. uczestników badania jest ona nieodłącznym elementem spotkań towarzyskich. Z kolei jednej trzeciej badanych kawa pomaga skoncentrować się w pracy. Zdaniem większości (76,4 proc.) picie kawy przysłuży się głównie osobom pracującym umysłowo, kierowcom oraz studentom. Część respondentów twierdzi, że mała czarna ma pozytywny wpływ na tych, którzy często podróżują, mało śpią oraz na sportowców. Intuicja ich nie zawodzi.

"Badania potwierdzają związek między piciem kawy a poprawą działania funkcji poznawczych, wzrostem wydajności sportowej czy zmniejszaniem uczucia senności u kierowców prowadzących samochód w godzinach nocnych na długich trasach. Zdecydowanie, kawa to napój, który pomaga uporać się z nauką czy pracą" - tłumaczy Ziemnicka.

Jedna trzecia pije kawę parzoną

Jako domowi "bariści" Polacy są tradycjonalistami. Około jedna trzecia badanych pije kawę parzoną, nieco mniej sięga po rozpuszczalną, zaś kawę z ekspresu ciśnieniowego popija na co dzień więcej niż co piąty. Co ciekawe, rzadko pijemy kawę bez dodatków. Najczęściej wybieramy krowie mleko i/lub cukier. Sięga po nie ponad połowa kawoszy. Żadnych dodatków nie stosuje zaś jedynie 16 proc. badanych. Najbardziej smakuje nam kawa przygotowana we własnym domu - ze stwierdzeniem tym zgodziło się dwóch na trzech badanych. Jedynie co piąty mieszkaniec naszego kraju po kawę wybiera się do kawiarni.

"Choć większość kawoszy pije kawę parzoną tradycyjnie, obserwujemy, że kultura picia kawy w Polsce powoli się rozwija. Dane rynkowe pokazują, że coraz częściej kupujemy ekspresy do kawy, czy odwiedzamy kawiarnie, choć pandemia mogła na powrót przyzwyczaić nas do chwili na kawę spędzanej w domowym zaciszu. Nie zmienia to faktu, że świat kawy warto odkryć i poznać niezwykle długą i barwną historię tego napoju" - konkluduje Ziemnicka.

