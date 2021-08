Sandra Kubicka chwali się umięśnionym brzuchem

26-letnia Sandra Kubicka ma na Instagramie już ponad 600 tysięcy obserwujących.



Piękna modelka, która jakiś czas temu została uwzględniona na liście "100 najgorętszych kobiet świata" Maxima i na przestrzeni lat współpracowała z takimi znanymi markami jak m.in.: Nordstrom czy Guess, zachwyca urodą i pięknym ciałem, choć od lat walczy z chorobą PCOS, która sprawia, że musi bardziej uważać na to, co je.



Nie poddaje się jednak przeciwnościom i walczy o to, by zachować piękne ciało.



Niedawno Sandra Kubicka podzieliła się w sieci zdjęciem, do którego zapozowała razem ze swoim trenerem. Dzięki współpracy z nim udało jej się osiągnąć cel w postaci pięknego brzucha.



Spójrzcie sami!





Sandra Kubicka jest zachwycona swoim trenerem

Nie tylko piękna sylwetka modelki, ale również jej atrakcyjny trener przyciągnął wzrok użytkowników na Instagramie.





"Z takim trenerem też bym poćwiczyła", "przystojny" - zachwycały się wyglądem trenera Sandry Kubickiej w komentarzach jej fanki.

Mój brzuszek i ja jesteśmy wdzięczni za tego Pana, najlepszy trener w Polsce. @gauer_fitness Sandra Kubicka

