Przepowiednia dla Polski na 2022 rok. Jasnowidzka nie ma złudzeń

Aida Kosojan-Przybysz zyskała w Polsce sławę jako piosenkarka W studiu Polskiego Radia im. Agnieszki Osieckiej nagrała swoją pierwszą piosenkę "Za Tobą szalałam" oraz zrobiła wokalizację Jackowi Wójcickiemu do utworu "Meshuge".

Te znaki zodiaku będą mieć szczęście w finansach w 2022 roku! W 2000 wydała singel z utworem "Kiedy Cię kocham". Cztery lata później nagrała kolejną płytę, którą zatytułowała "Nagie myśli". To, co przyniosło jej jednak największą rozpoznawalność to nie jej piękny głos, a dar jasnowidzenia.



Aida często dzieli się swoimi wizjami i przepowiedniami z fanami. Jeszcze przed rozpoczęciem 2022 roku powiedziała, że będzie to czas ważnych decyzji i w polskiej polityce wiele się wydarzy.



"To czas, w którym będziemy podejmować ważne decyzje, moment przejścia ze starego do nowego świata, zmiany pracy, partnera czy też kraju zamieszkania. To czas przemiany wewnętrznej" - powiedziała jasnowidzka w rozmowie z "Wprost".



Jak sama twierdzi kluczowe decyzje w polityce mają wydarzyć się wiosną 2022 roku.



"Wiele będzie się działo za zamkniętymi drzwiami. Dwie mocne partie i jedna mniejsza będą mocno rywalizować. Ta trzecia partia będzie lawirować, nie będzie wiedziała, do kogo się przyłączyć. Jakieś pioruny strzelą, to jest pewne" - twierdzi Aida.



Jasnowidzka ma ważne przesłanie

Zmiany te mogą być dla wielu bardzo stresujące i nie wszyscy będą z nich zadowoleni. Dlatego jasnowidzka w swoich mediach społecznościowych bardzo zachęca fanów do skupieniu się na własnym rozwoju duchowym.



Na jej profilu nie brakuje przesłań, które dla niektórych mogą okazać się pomocne w trudnych chwilach.



"Poczuj siebie w radości i we łzach, tych ze smutku i ze szczęścia. Czuj i wyrażaj siebie, do tego masz pełne prawo. Uwolnij emocje, nie zamykaj się w sobie. Wpuść do serca świeże powietrze. Wejdź z nadzieją w nowy dzień. Daj szczęściu znak, że jesteś gotowy na jego przyjście" - prawi Aida w swoich przesłaniach dla ludzkości.



Fani chętnie czerpią z jej słów i niewątpliwie czekają na kolejne przepowiednie i wizje tego, co ma wydarzyć się w Polsce w 2022 roku.

