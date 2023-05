Spis treści: 01 Mlecz polny a mniszek lekarki - ta sama rodzina

02 Mlecz polny a mniszek lekarski - różnice w wyglądzie

03 Na co jeszcze zwrócić uwagę, aby nie pomylić mniszka lekarskiego z mleczem polnym?

04 Zastosowanie mlecza polnego

05 Mlecz polny - jakie ma właściwości?

06 Syrop z mlecza polnego? Na to powinniśmy uważać

Mlecz polny a mniszek lekarki - ta sama rodzina

Mlecz polny pochodzi z rodziny astrowatych. Można go spotkać w całej Europie, Afryce Północnej oraz w środkowej i zachodniej Azji. W Polsce mlecz polny rośnie przeważnie na niżu oraz na niższych terenach górskich. W ogrodnictwie i uprawie zbóż roślina ta została uznana za chwast.

Porady Zamiast wylewać do zlewu, podlej tym ogródek. Podziękujesz za ten trik Mniszek lekarski również należy do rodziny z gatunku astrowatych. Występuje on w Europie, Azji oraz w Ameryce. Możemy zauważyć go w całej Polsce, przy drogach, na łąkach, w lesie i w ogrodach. Mniszek lekarski nie jest mleczem polnym - są to dwie, różne rośliny.

Mlecz polny a mniszek lekarski - różnice w wyglądzie

Mlecz polny ma system korzeniowy, z którego wyrasta jedna, gruba łodyga, rozgałęziająca się na boki. Na łodydze mlecza polnego możemy zauważyć liście. Jego kwiaty mają żółtą barwę, rosną w widocznym kielichu. Mlecz polny po przekwitnięciu nie przechodzi zmiany w dmuchawca.

Reklama

Mniszek lekarski ma jedną lub więcej łodyg, które są całkowicie pozbawione liści. Wyrastają one z ziemi, a ich ułożenie kształtem przypomina rozetę. Jego kwiaty są żółte, a po przekwitnięciu mniszek lekarski zmienia się w dmuchawiec.

Na co jeszcze zwrócić uwagę, aby nie pomylić mniszka lekarskiego z mleczem polnym?

Podczas zbierania mniszka lekarskiego warto zwrócić również uwagę na występowanie włosków. Mlecz polny na swoich liściach posiada włoski wyczuwalne dłonią, których nie ma mniszek lekarski.

Mniszek lekarski jest mniejszy od mlecza polnego. Wyrasta z ziemi na wysokość około 40 cm, a mlecz nawet do 1,5 m. Podczas zrywania mniszka lekarskiego z jego łodygi wydostaje się biała wydzielina. Poza tym łodygę mniszka lekarskiego cechuje giętkość i elastyczność w przeciwieństwie do łodygi mlecza polnego.

Zdjęcie Mniszek lekarski czy mlecz polny? / 123RF/PICSEL

Zastosowanie mlecza polnego

Mlecz polny nie powinien być przez nas stosowany, ponieważ nie zawiera korzystnych właściwości dla człowieka. To mniszka lekarskiego możemy stosować w zapobieganiu nowotworom, cukrzycy oraz w walce z chorobami pęcherza czy problemami trawiennymi.

Mniszek lekarski bywa również wykorzystywany jako bioindykator. Roślina potrafi wskazać poziom skażenia gleb pierwiastkami toksycznymi.

Mlecz polny - jakie ma właściwości?

Mlecz polny ma właściwości trujące, dlatego nie należy mylić go z mniszkiem lekarskim, którego cechują właściwości lecznicze. Jakie dokładnie właściwości przypisuje się mniszkowi lekarskiemu?

właściwości przeciwnowotworowe - mniszek lekarski zawiera związki polifenolowe , które są antyoksydantami. Właśnie dlatego roślina może pomagać w walce z chorobami nowotworowymi ;

, które są antyoksydantami. Właśnie dlatego roślina może pomagać w walce z ; właściwości przeciwcukrzycowe - mniszek lekarski zawiera inulinę , która ma pozytywny wpływ na regulowanie gospodarki węglowodanowej. Obniża indeks glikemiczny spożywanego pokarmu;

, która ma pozytywny wpływ na regulowanie gospodarki węglowodanowej. Obniża indeks glikemiczny spożywanego pokarmu; właściwości moczopędne - mniszek lekarski ma działanie oczyszczające i odtruwające . Pomaga w walce z zapaleniem pęcherza moczowego oraz w przypadku obrzęku i niewydolności nerek;

. Pomaga w walce z zapaleniem pęcherza moczowego oraz w przypadku obrzęku i niewydolności nerek; właściwości trawienne - mniszek lekarski może pobudzić wytwarzanie żółci w wątrobie i ułatwić jej przepływ przez drogi żółciowe do dwunastnicy.

i ułatwić jej przepływ przez drogi żółciowe do dwunastnicy. właściwości uodparniające organizm - mniszek lekarski ma korzystny wpływ na czynność fagocytarną białych ciałek krwi. Mniszek lekarski może zadziałać również przeciwwirusowo.

Mniszka lekarskiego można stosować także w chorobach skórnych, ponieważ przyspiesza proces gojenia skóry. Sprawdzi się idealnie na kurzajki czy brodawki.

Syrop z mlecza polnego? Na to powinniśmy uważać

Jak wspomniano, mlecz polny jest trujący i nie robimy z niego syropów. Taki leczniczy syrop można przygotować z mniszka lekarskiego. Do jego przygotowania będziemy potrzebować około 200 sztuk kwiatów, 0,5 kg cukru, 0,5 l wody oraz 2 łyżki soku z cytryny. Oto przepis:

kwiaty mniszka lekarskiego zalewamy wodą i gotujemy je. Wywar najlepiej zostawić na całą noc;

następnego dnia kwiaty umieszczamy w sitku i przecedzamy całą wodę;

do wody z mniszka lekarskiego dodajemy sok z cytryny, cukier i mieszamy do momentu, aż syrop stanie się gęsty, ale lejący;

tak przygotowany syrop przelewamy do wcześniej wyparzonych słoików.

Podczas zbierania kwiatów powinniśmy uważać, aby nie pomylić mniszka lekarskiego z mleczem polnym. Z kolei w trakcie przygotowania syropu musimy uzyskać odpowiednią konsystencję. Zbyt rzadki syrop zacznie fermentować, a za gęsty może ulec skrystalizowaniu.

Zdjęcie Z mniszka możesz przygotować nawet syrop. / 123RF/PICSEL

CZYTAJ TAKŻE:

Leń marcowy. Czy owad jest niebezpieczny dla człowieka? Czy zagraża uprawom?

Siedem naturalnych syropów, które warto mieć w domowej apteczce

Właściwości i wartości odżywcze szczawiu. Dlaczego warto jeść szczaw?