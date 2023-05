Leń marcowy — uważaj na nie w maju

Leń świętego Marka, czyli inaczej leń marcowy, to niewielki czarny owad, który wyglądem przypomina muchę. Ma podłużne przezroczyste skrzydła, które układają się wzdłuż jego ciała. W czasie lotu możemy poznać go po długich, zwisających tylnych odnóżach. Gatunek ten zamieszkuje prawie całą Europę, a także część Azji. Jego nazwa nawiązuje do świętego Marka, z uwagi na dzień tego świętego, czyli 25 kwietnia. To właśnie w okolicy tej daty zaczynają pojawiać się pierwsze lenie marcowe.

Owady te, większość życia spędzają jako larwy, natomiast dorosłe osobniki żyją około tygodnia. Możemy spotkać je od kwietnia do czerwca nie tylko w lasach, ale i w naszych przydomowych ogródkach, ponieważ często grasują w żywopłotach, a także obsiadają młode drzewka.

Swoim wyglądem leń marcowy przypomina nieco hurtnicę pospolitą zwaną latającą mrówką. Niektórzy mylą go z strzyżakiem sarnim, nazywanym latającym kleszczem, który również żywi się krwią i może przenosić choroby.

Czy leń marcowy jest groźny?

Mimo że leń marcowy swoim wyglądem przypomina groźne lub uciążliwe gatunki owadów, sam jest zupełnie nieszkodliwy dla ludzi i zwierząt. Nie żądli tak jak komary ani nie gryzie jak kleszcze.

Owady te żywią się martwą materią organiczną. Z tego powodu leń marcowy jest szkodnikiem, który może siać niemałe spustoszenie w naszym ogródku. Najbardziej zagrożone są uprawy warzywnicze. Tym, co możemy zrobić, aby częściowo zabezpieczyć ogród przed atakami tego szkodnika, jest niedopuszczanie do zakwitnięcia w nim chwastów, bo to właśnie one są źródłem pożywienia dla dorosłych owadów.

Zdjęcie Leń marcowy to uciążliwy szkodnik, który jest niebezpieczny szczególnie dla upraw warzyw / 123RF/PICSEL

Jakie inne owady pojawiają się w maju?

Wraz z nadejściem ciepłych i słonecznych dni, na zewnątrz pojawia się coraz więcej owadów. W maju zaczynają grasować niebezpieczne kleszcze. Wiele z nich przenosi drobnoustroje, które mogą powodować liczne choroby w tym bakteryjną boreliozę oraz kleszczowe zapalenie mózgu. Innymi uciążliwymi owadami, które swoją aktywność zaczynają w maju, są meszki, które podobnie jak komary żywią się krwią.

