Jest prawomocny wyrok w sprawie znęcania się nad psem!

Jest prawomocny wyrok w sprawie znęcania się nad suczką Zizi, której Marcin W. wlał do pyszczka płyn do czyszczenia toalet. Mężczyzna spędzi w więzieniu dwa lata, a dodatkowo zobowiązany jest do wypłacenia odszkodowania i przez 15 lat nie będzie mógł posiadać żadnych zwierząt. To wielki sukces organizacji walczących o ich prawa i ostrzeżenie dla oprawców!

Zdjęcie Mała Zizi jest już bezpieczna w nowym domu / Facebook