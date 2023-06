Wyższa emerytura od lipca 2023

Przeprowadzona w czerwcu waloryzacja świadczeń emerytalnych jest pokłosiem inflacji i innych procesów gospodarczych - czytamy w komunikacie ZUS.

"Zakończyliśmy proces waloryzacji rocznych: składek emerytalnych, kapitału początkowego oraz środków na subkoncie. Te wskaźniki przekładają się na wysokość przyszłej emerytury. Do waloryzacji składek zapisanych na koncie i subkoncie osób ubezpieczonych w ZUS na 31 stycznia 2022 r. przyjęliśmy dwa wskaźniki: 114,40 proc. dla składek emerytalnych na koncie oraz 109,20 proc. dla środków na subkoncie" - poinformowała prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Dane z waloryzacji rocznych można sprawdzić na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS - znajdują się one w zakładce "Panel ubezpieczonego" w zakładce "Informacja o stanie konta", a dokładniej "Informacja za 2022 r.".

Ponadto, osoby ubezpieczone, które skończyły 35 lat - również mogą znaleźć tam wstępne szacunki swojej emerytury.

Ile wynosi przeciętna emerytura w Polsce?

Z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że przeciętna emerytura wypłacona w marcu br. wyniosła 3 482,63 zł brutto, czyli ok. 2910 zł "na rękę". Z kolei w marcu 2022 r. przeciętna emerytura wynosiła 2 903,85 zł - a więc 2434 zł netto. Oznacza to wzrost o 578,78 zł brutto rok do roku.

"W marcu 2023 r. emerytury i renty w ZUS pobierało ponad 7,8 mln świadczeniobiorców. Najwyższy odsetek świadczeniobiorców, tj. 77,8 proc. stanowiły osoby pobierające emeryturę. Rentę z tytułu niezdolności do pracy pobierało 7,2 proc., a rentę rodzinną 15,1 proc. świadczeniobiorców" - wyliczyła prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

W ostatnich miesiącach, jak zauważa profesor Uścińska, wzrosła również liczba osób pobierających emerytury w wysokości powyżej 7 tys. zł.

"W marcu 2022 r wynosiła ona 108,0 tys. a w marcu br. wyniosła 258,8 tys., zatem w porównaniu z rokiem poprzednim była wyższa o 150,8 tys. czyli o 139,6 proc." - dodała prezes ZUS.

