Karolina Pisarek-Salla to jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich modelek i influencerek. Swoją popularność zdobyła dzięki udziałowi w programie "Top model", gdzie szybko stała się faworytką Joanny Krupy. Skradła również serca widzów. Ostatecznie w finale programu zajęła drugie miejsce, co otworzyło jej drzwi do świata show-biznesu. Karolina Pisarek wciąż pracuje jako modelka, a także rozwija swoją karierę w internecie. Na Instagramie ma już 955 tysięcy obserwujących.

Karolina Pisarek na wakacjach w Turcji

Modelka już od początku lipca raczy nas swoimi wakacyjnymi zdjęciami na Instagramie. Wypoczywa w mieście Bodrum położonym w południowo-zachodniej Turcji, niedaleko greckiej wyspy Kos. Kilka dni temu rozgrzała internet do czerwoności, publikując gorące zdjęcia w różowym bikini. Zachwyciły one fanów, którzy w komentarzach chwalili figurę modelki oraz jej urodę.

Karolina Pisarek wypoczywa w doborowym towarzystwie

Karolina Pisarek wakacje spędza u boku ukochanego. Modelka i Roger Salla pobrali się w czerwcu zeszłego roku, a jeszcze niedawno, z okazji rocznicy ślubu mogliśmy podziwiać na Instagramie nagrania oraz zdjęcia ślubne pary.

Karolina i Roger poznali się w klubie sportowym. Oboje uprawiają tajski boks, lecz mają też wiele innych, wspólnych pasji. Jedną z nich są podróże. Para na początku roku raczyła swoich obserwatorów gorącymi fotkami z Bali. Tym razem postawili na słoneczną Turcję.

Okazuje się jednak, że wakacje spędzają również w towarzystwie przyjaciół. Ostatnio na profilu modelki pojawiła się nowa rolka, na której wraz ze swoją przyjaciółką Zuzią Zawadzinską tańczą przy basenie o zachodzie słońca, prezentując tym samym swoje wieczorowe kreacje na kolację w restauracji.

Karolina Pisarek postawiła na mini sukienkę z długimi bufiastymi rękawami. Duże pastelowe kwiaty oraz kolory tej stylizacji pięknie podkreślają jej urodę. Dół sukienki, dzięki marszczeniu idealnie dopasowuje się do figury, natomiast głęboki dekolt w literę V pięknie eksponuje biust modelki.

