Katarzyna Bosacka regularnie dzieli się z internautami swoimi przemyśleniami na temat jedzenia. Jest miłośniczką zdrowej żywności. Aktywnie działa na Facebooku oraz Instagramie. Systematycznie udostępnia posty, w których analizuje składy popularnych produktów spożywczych. Tym razem gwiazda programu "Wiem, co jem i wiem, co kupuję" wzięła na tapet śmietanę. Do jakich wniosków doszła?

"Bądźcie czujni! Takie napisy na opakowaniu jak 'kremowa', '18 proc.', 'do zup i sosów' nie oznacza, że jest to ŚMIETANA. Tego kluczowego słowa na etykiecie brakuje. Ten produkt to 'ukwaszona emulsja tłuszczowa', czyli połączenie maślanki z tłuszczem palmowym, stabilizatorami, emulgatorami czy barwnikami" - ostrzegła internautów Katarzyna Bosacka.

Katarzyna Bosacka podkreśliła, że naturalna i zdrowa śmietana powinna mieć bardzo prosty i krótki skład. "To tak naprawdę najwyższa warstwa surowego mleka, zebrana z powierzchni wraz z całym tłuszczem" - zaznaczyła. Niestety, produkty dostępne na sklepowych półkach mają o wiele bardziej skomplikowane składy. Aż trudno uwierzyć, co się w nich kryje.

Śmietana? Skład tych produktów woła o pomstę do nieba!

W dalszej części wpisu Katarzyna Bosacka zdradziła, do jakich wniosków doszła po analizie produktów dostępnych w spożywczych "sieciówkach", które można określić jako substytuty śmietany.

Ekspertka zaznaczyła, że te artykuły spożywcze zawierają masę niepotrzebnych, a nawet szkodliwych dla zdrowia substancji. "Pierwsze miejsce zajmuje... maślanka" - podkreśliła Katarzyna Bosacka. Niestety, później jest o wiele gorzej.

"Drugie miejsce należy do tłuszczu palmowego, którego jest aż 18 proc.! Potem mamy mleko w proszku odtłuszczone. Kolejną pozycję zajmuje emulgator: E471, czyli mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych. Znajdziemy tu także dwa stabilizatory: E1422 (hydroksypropylofosforan diskrobiowy) oraz E440 (pektyny). Odnośnie do pierwszego składnika, nie ma jednoznacznych badań, które potwierdzałyby pełne bezpieczeństwo albo szkodliwość E1422, więc lepiej go unikać" - napisała specjalistka. I dodała, że w "emulsji tłuszczowej znajduje się jeszcze barwnik E160a" a skład analizowanych produktów zazwyczaj "zamykają żywe kultury bakterii mlekowych".

Jak widać skład substytutów śmietany często woła o pomstę do nieba. Co robić, aby nie dać się oszukać? Katarzyna Bosacka zaleca przede wszystkim wzmożoną czujność podczas zakupów. "Kupując śmietanę, zwracajmy uwagę na to, czy napis ‘śmietana’ pojawia się na opakowaniu" - podkreśliła.

Wybierajmy te produkty, które mają jak najkrótszy skład (śmietanka + kultury bakterii mlekowych).