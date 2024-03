Katarzyna Bosacka analizuje składy produktów

Życie i styl Pilne ostrzeżenie: Pod żadnym pozorem nie jedz tej przyprawy Katarzyna Bosacka swoją popularność przekłada na szerzenie wiedzy z zakresu zdrowego odżywiana. Edukuje głównie za sprawą mediów społecznościowych. Posty regularnie pojawiają się m.in. na jej instagramowym profilu, który przyciągnął już 168 tys. obserwatorów.

Influncerka zachęca do robienia świadomych zakupów. Co to oznacza? Sięganie po produkty, których skład nie jest wzbogacony o sztuczne aromaty i barwniki, a także zagęstniki i wzmacniacze smaku.

Dziennikarka na każdym kroku pokazuje, jak ważne jest czytanie składów i unikanie żywności nafaszerowanej chemią. W tym celu demaskuje produkty dostępne w sklepach i udowadnia Polakom, że mają nie najlepszy skład.

Zdjęcie Katarzyna Bosacka aktywnie działa na Instagramie / Wojciech Olkuśnik / East News

Zobacz także: Katarzyna Bosacka wskazuje alternatywę dla białej bułki. Jakiego pieczywa lepiej unikać?

Reklama

Katarzyna Bosacka wzięła pod lupę zaprawę do napojów

Tym razem padło na zaprawę do napojów o smaku malinowym. Katarzyna Bosacka podkreśliła, że dawno nie widziała tak złego składu. Co się w nim znalazło?

Na pierwszym miejscu woda, a tuż za nią regulator kwasowości i aż pięć substancji słodzących. W zaprawie do napojów można znaleźć cyklaminian sodu, sacharynian sodu, acesulfam K i aspartam. Katarzyna Bosacka zaznaczyła, że wymienione słodziki mogą być potencjalnie rakotwórcze. Oprócz tego nie zabrakło cukru.

Z listy składników można się dowiedzieć, że produkt został wzbogacony o sztuczny aromat. Znalazł się tam również zagęszczony sok malinowy, ale tylko 0,1 proc. Do tego dodano sól sodową karboksymetylocelulozy jako zagęstnik, a także karmel amoniakalano-siarczynowy, który posłużył jako barwnik.

Instagram Post Rozwiń

Zobacz także: Klienci z piekła rodem. Zachowania, które irytują sprzedawców

Na tym jednak nie koniec. Pojawiły się także dwa konserwanty - sorbinian potasu i benzoesan sodu. W składzie nie zabrakło kolejnych barwników. "Azorubina i czerwień koszenilowa, które (jak nawet zaznaczył producent) mogą mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci" - przekazała dziennikarka.

Katarzyna Bosacka zdjęcie produktu otrzymała od obserwatorki. Nie kryła, że skład ją zaskoczył i z wrażenia złapała się za głowę. "To nie powinno być dopuszczone do sprzedaży. To «chemia» w najczystszej postaci. Unikajcie!" - czytamy na Instagramie.

***

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. BIO Gotowanie INTERIA.PL