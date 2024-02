Katarzyna Bosacka zwróciła uwagę na banany. "Pryskane masą pestycydów"

Życie i styl GIS wydał ostrzeżenie. Przybory kuchenne ze znanego sklepu wycofane ze sprzedaży Na instagramowym profilu Katarzyny Bosackiej nie brakuje postów dotyczących popularnych produktów i ich składów. Influencerka dość często je demaskuje i pokazuje, co tak naprawdę kryje się na liście składników.

Tym razem dziennikarka opublikowała zdjęcie bananów prosto ze sklepu. Uwagę Katarzyny Bosackiej przykuł biały nalot pokrywający całą kiść. W instagramowym poście od razu wyjaśniła, że banany są pryskane pestycydami - środkami grzybobójczymi, pleśniobójczymi, owadobójczymi, a także chwastobójczymi. Dodała, że plantatorzy są zdania, że tego typu zabiegi mają kluczowy wpływ na uprawę. Ekolodzy zaznaczają jednak, że negatywnie oddziałuje to na ludzi, rośliny, glebę oraz zwierzęta. "Do tego tuż po ścięciu każda kiść wrzucana jest do basenu wypełnionego konserwantami" - czytamy na Instagramie.

Zdjęcie Katarzyna Bosacka zwróciła uwagę na biały nalot pokrywający banany / Natalia Zdziebczynska/East News / East News

Biały nalot na bananach. Co oznacza?

Katarzyna Bosacka podkreśliła, że gruba skórka bananów chroni owoc przed nadmiernym wpływem pestycydów. Mimo to zachęca do mycia ich tuż przed spożyciem. Dodała, że podczas obierania bananów wiele drobnoustrojów przedostaje się na dłonie, a stamtąd do organizmu. W związku tym tak ważna jest odpowiednia higiena i mycie rąk przed jedzeniem.

Skąd biały nalot na bananach? "W przypadku, gdy banany są przechowywane w wilgotnych warunkach lub są uszkodzone, mogą zacząć pleśnieć. Pleśń może powodować biały nalot na powierzchni owocu, który może być szkodliwy dla zdrowia" - wyjaśniła Katarzyna Bosacka.

Zdjęcie Katarzyna Bosacka zachęca do mycia owoców / 123RF/PICSEL

Posty influencerki cieszą się zainteresowaniem, a więc i tym razem nie trzeba było czekać na reakcje internautów. "Powoli nie ma co jeść", "Straszne, straszne, straszne", "Zawsze po przyjściu do domu moczę wszystkie owoce w wodzie z sodą" - pisali.

Źródło: Katarzyna Bosacka/Instagram

