Katarzyna Bosacka doradza Polakom w kwestii żywienia

Życie i styl Opłaty za jednorazowy plastik weszły w życie. Za co zapłacą konsumenci? Katarzyna Bosacka wielu jest dobrze znana m.in. z programu "Wiem, co jem i wiem, co kupuję". Dziennikarka od lat skupia się na edukowaniu w kwestii zdrowego odżywiania, a swoją wiedzą chętnie dzieli się za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Jej instagramowy profil obserwuje już 159 tys. osób, a influencerka regularnie publikuje posty, w których zachęca m.in. do czytania składów i wybierania produktów o najwyższej jakości. Dodatkowo chętnie dzieli się trikami i poradami dotyczącymi oszczędzania, a także publikuje proste przepisy na zdrowe przekąski.

Poza tym Katarzyna Bosacka często przygląda się popularnym produktom i analizuje, z czego zostały przygotowane. Tym razem pod lupę wzięła parówki, a ich skład nie spodobał się influencerce. "Rzeczywiście drobiu tu odrobina... Sformułowanie na opakowaniu ma znaczenie! Pamiętajcie, że «parówki z drobiem», to nie to samo co «parówki drobiowe»" - napisała pod postem.

Reklama

Zdjęcie Katarzyna Bosacka od lat skupia się na edukowaniu w kwestii zdrowego odżywiania / Mateusz Jagielski/East News / East News

Zobacz także: Ważna zmiana dla klientów sklepów Biedronka. Zakupy zrobią nawet w nocy

Katarzyna Bosacka o parówkach z drobiem

Instagramowy post Katarzyny Bosackiej, w którym analizuje skład parówek, powstał, by uświadomić internautów, jak ważne jest zwracanie uwagi na to, co wkładają do sklepowych koszyków. W przypadku tego produktu największym zaskoczeniem okazała się zawartość mięsa z kurczaka, która wynosi zaledwie 7 proc. "A na pierwszym miejscu króluje mięso oddzielone mechanicznie, które według prawa UE mięsem nie jest - to tkanki, chrząstki czy skórki, które pozostały po oddzieleniu mięsa od tuszy" - podkreśliła Katarzyna Bosacka.

Instagram Post Rozwiń

Zobacz także: Ostrzeżenie GIS. Bakterie salmonelli w słodkich przekąskach sieci Kaufland

Jak się okazuje, w składzie nie zabrakło sporej ilości wody, a za wypełniacze posłużyła kasza manna, białko sojowe, skrobia ziemniaczana oraz błonnik ziemniaczany. "Producent dodał również stabilizatory, sztuczne aromaty i wzmacniacz smaku - glutaminian monosodowy" - podsumowała dziennikarka.

Post jak zwykle spotkał się ze sporym zainteresowaniem ze strony internautów, którzy w komentarzach nie kryli oburzenia. "Jakim cudem jest takie coś w ogóle do sprzedaży dopuszczone, w składzie już nie chemia a śmieci", "To powinno być zakazane" - czytamy na Instagramie.

***