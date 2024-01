Siec sklepów Biedronka wydała komunikat, w którym informuje o zmianie godzin otwarcia swoich placówek. W pierwszym tygodniu stycznia wydłużone zostaną godziny pracy sklepów aż do 23:30. Dzieje się tak m.in. z uwagi na wypadające w najbliższą sobotę święto Trzech Króli.

Zdjęcie