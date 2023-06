Katarzyna Zdanowicz wspomina tatę. Padły wzruszające słowa. „Te rozmowy pamiętam do dziś”

Katarzyna Zdanowicz w Dzień Ojca powróciła pamięcią do przeszłości, wspominając w internetowym wpisie swojego tatę. Dziennikarka w poruszających słowach zwróciła się do swoich fanów, apelując, aby nieco mocniej skupili się na swoich relacjach z dziećmi. „Te rozmowy pamiętam do dziś” – pisze gwiazda.

Zdjęcie Katarzyna Zdanowicz w Dzień Ojca powróciła pamięcią do przeszłości, wspominając swojego tatę / TRICOLORS/EAST NEWS / East News