Zaskakujące pojawienie się Meghan Markle i księcia Harry'ego

Meghan Markle i książę Harry znaleźli się wśród wielkich nazwisk, które w piątek pojawiły się na liście gości u Kevina Costnera podczas zbiórki pieniędzy na rzecz organizacji charytatywnej One805 w Santa Barbara w Kalifornii.

Aktor był gospodarzem One805LIVE!, które odbyło się w jego posiadłości przy plaży. Tam właśnie zorganizowano zbiórkę pieniędzy na rzecz społeczności osób udzielających pierwszej pomocy.

Para starała się zachowywać jak najbardziej naturalnie, przekonując prasę, że między nimi wszystko układa się poprawnie

One805 zapewnia pomoc finansową i wsparcie w zakresie zdrowia psychicznego osobom udzielającym pierwszej pomocy.

Podczas tegorocznego wydarzenia na scenie pojawili się właśnie Meghan Markle i książę Harry, którzy wystąpili wraz z samym Kevinem Costnerem.

Uśmiechy i czułe gesty. Tak para chce uciszyć plotki o kryzysie?

Para promieniała, gdy wychodziła wraz ze znajomymi - Oprah Winfrey i Ellen Degeneres. Meghan wyglądała spektakularnie tego wieczoru. Żona księcia Harry'ego założyła niezwykle elegancką tweedową pelerynę domu mody Caroliny Herrary i zestawiła ją z czarnymi spodniami o prostych nogawkach. Włosy zaś upieła w niski kok.

Jak zawsze makijaż Meghan wyglądał nieskazitelnie. Zdecydowała się na powiewające oko sztuczne rzęsy, ciepły bronzer i stonowaną bordową szminkę. Była aktorka dodała także złotą biżuterię, aby uzupełnić swój strój.

Para oczywiście nie szczędziła sobie czułych gestów i to także kolejne ich publiczne wystąpienie w ostatnim czasie. Wszystko po to, by uciszyć plotki o kryzysie w ich związku.