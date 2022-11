Kiedy spadnie pierwszy śnieg w Polsce? Synoptycy podali termin

Temat opadów śniegu w sezonie zimowym interesuje znaczną część Polaków. W tym roku pierwsze płatki białego puchu pojawiły się już pod koniec września w górach, a zobaczyć mogli go tylko nieliczni. Choć ze względów szalejącej inflacji i gigantycznych kosztów ogrzewania wiele osób ma nadzieję, że tegoroczna zima będzie cieplejsza, to miłośnicy sportów zimowych oraz właściciele ośrodków narciarskich niecierpliwie czekają na rozpoczęcie sezonu. Co ciekawe synoptycy donoszą, że w roku 2022 śnieg może pojawić się jeszcze w bieżącym miesiącu.

Kiedy możemy spodziewać się pierwszych opadów śniegu w 2022 roku?

Biorąc pod uwagę szczegółowe analizy i warunki pogodowe panujące w Polsce, meteorolodzy szacują, że pierwsze oznaki zimy najpewniej będą widoczne w naszym kraju już w drugiej połowie listopada. Nadejdzie ochłodzenie, prawdopodobny jest śnieg i mogą pojawić się nawet śnieżyce. Na to wszystko będzie miał wpływ wschodni front, który zmierza w kierunku naszego kraju. Aktualnie mroźna zima trwa w Rosji - temperatury spadają tam obecnie do -40 stopni Celsjusza. Meteorolodzy z tvnmeteo.pl informują także, pod koniec listopada nad północnym Atlantykiem powstanie wir niżowy i będzie miał on znaczący wpływ na to, jakie warunki pogodowe zapanują w Europie.

Eksperci podają, że po 20 listopada przez kilka dni będzie w Polsce cieplej, po czym znów nadejdzie ochłodzenie. Prognozy mówią też, że z kolei po 23 listopada śnieg pojawi się we Francji oraz w północno-zachodniej części Niemiec. Możliwe, że końcem miesiąca biały puch spadnie także w Polsce, najpewniej w regionie Tatr.

Jaka będzie tegoroczna zima?

Zdjęcie Tegoroczna zima nie będzie odbiegała normami od tych z poprzednich lat. Początki wiosny mogą być natomiast cieplejsze niż zwykle / 123RF/PICSEL

Meteorolodzy z IMiGW podali jak według obserwacji wygląda obecnie prognoza pogody na tegoroczny sezon zimowy. Według najnowszej eksperymentalnej ekspertyzy bardzo możliwe, że w grudniu, styczniu i lutym będzie padał deszcz ze śniegiem i śnieg. Eksperci zakładają, że średnie miesięczne temperatury powietrza oraz miesięczne sumy opadów atmosferycznych na terenie naszego kraju nie powinny odbiegać od wieloletnich norm, które kształtowały się na przestrzeni lat - 1991-2020. Co innego w przypadku początków wiosny 2023. Synoptycy z IMiGW podali na Facebooku, że marzec będzie najprawdopodobniej ciepły i mokry.