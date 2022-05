Rząd zajął się projektem ustawy o "czternastkach", które są kolejnym świadczeniem pieniężnym dla emerytów i rencistów. Zgodnie z zapowiedziami, wypłaty mają nastąpić już niebawem.

14. emerytura - komu przysługuje

Zdjęcie Wypłata 14. emerytury nastąpi już niebawem / 123RF/PICSEL

Wypłata 14. emerytury to realizacja zapowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego z lutego br. Dodatkowe świadczenie ma zapewnić emerytom i rencistom dodatkowe wsparcie.

Rozwiązanie będzie stosowane do emerytur i rent w systemie powszechnym, rolników, służb mundurowych, emerytur pomostowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rodzicielskich świadczeń uzupełniających, świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych, rent inwalidów wojennych i wojskowych.

- Na weekend mam dla wszystkich polskich emerytów świetną wiadomość. Już w przyszłym tygodniu rząd zajmie się ustawą o 14 emeryturze - informował w ubiegłym tygodniu premier Mateusz Morawiecki w mediach społecznościowych.

17 maja, podczas konferencji prasowej, minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg poinformowała, że ustawa o 14. emeryturach wejdzie w życie w sierpniu.

- Od sierpnia ruszą pierwsze wypłaty. Seniorzy nie muszą składać żadnych wniosków, a odpowiednie organy będą wypłacały to świadczenie w terminie wypłaty świadczenia emerytalno-rentowego - poinformowała Maląg.

14. emerytura - ile wyniesie

Zdjęcie 14. emerytura trafi do osób, których renta lub emerytura nie przewyższa 2,9 tys. zł brutto / 123RF/PICSEL

11 maja rząd opublikował wykaz prac legislacyjnych z punktem dotyczącym projektu o 14. emeryturze, a 17 maja włączył go do porządku obrad. Zgodnie z projektem ustawy, dodatkowe świadczenie trafi do osób, których renta lub emerytura nie przewyższa 2,9 tys. zł brutto.

Co w przypadku, gdy przekracza tę kwotę? Wówczas 14. emerytura będzie wypłacana w wysokości najniższej emerytury. Będzie ona jednak zmniejszona o różnicę między wysokością emerytury lub renty a kwotą 2,9 tys. zł.

Pełną kwotę odpowiadającą emeryturze minimalnej (1338,44 zł brutto), czyli 1217,98 zł na rękę, otrzymają osoby, których świadczenie podstawowe nie jest większe niż 2900 zł brutto.

Rząd zaproponował, by 14. emerytury zostały zwolnione z podatku PIT. Dlatego też emeryci, których świadczenie nie przekracza 4188,44 zł, otrzymają 1217,98 zł. To kwota niższa niż wysokość "czternastki". Wynosi tyle, ponieważ emeryci zapłacą składkę zdrowotną.

Pozostałe osoby otrzymają 14. emeryturę zmniejszoną według zasady "złotówka za złotówkę". Jeśli emerytura wynosi 3 tys. zł, to wysokość "czternastki" będzie zmniejszona o 100 zł.

14. emerytura - kiedy wypłata

Zdjęcie 14. emerytura to kolejne, dodatkowe świadczenie pieniężne w 2022 roku, które trafi do emerytów i rencistów / 123RF/PICSEL

Dodatkowa emerytura będzie wypłacana z urzędu razem z wypłatą sierpniowych świadczeń.

"Czternastki" mają trafić do emerytów w sierpniu. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zaproponowało, by zostały wypłacone z urzędu, "wraz ze świadczeniem w terminie wypłaty świadczeń przypadającym w sierpniu 2022 roku, z wyjątkiem przewidzianym do wypłaty we wrześniu i październiku 2022 roku".

