Co to jest pole dance?

Dzień Dziewczyn 2021. Kiedy wypada? Jak się go obchodzi? Niezwykle zmysłowy taniec na rurze wygląda lekko i estetycznie, ale wymaga wiele sił, godzin pracy i chwil spędzonych na sali treningowej.

Mowa tu oczywiście o pole dance, który z roku na rok zyskuje coraz większe grono fanów. Niegdyś aktywność zarezerwowana tylko dla kobiet, teraz cieszy się także zainteresowaniem wśród mężczyzn.



Taniec na rurze na dobre wyszedł z nocnych klubów i przeniósł się na sale treningowe, a w międzyczasie rozwinął się na tyle, że możemy wyróżnić kilka rodzajów tej dyscypliny. Pole dance sportowe, gdzie wykonuje się ćwiczenia gimnastyczne na rurze i przypomina to gimnastykę artystyczną.



Pole choreo charakteryzuje się realizacją całych układów tanecznych wykonywanych właśnie na drążku pionowym, a exotic pole to również zajęcia taneczne, ale wykonywane przez tancerki w butach, tzw. "szklankach", czyli takich które mają wysoki obcas i platformę.



Zalety tańca na rurze

Zdjęcie Taniec na rurze jest dyscypliną dla każdego. Ważne, by pierwsze kroki stawiać pod okiem instruktora / 123RF/PICSEL

Pole dance to trening siłowy, angażujący wszystkie mięśnia. Więcej pracy wykonujemy jednak górną partią ciała, ale po dłuższym czasie treningów zaobserwujemy wyszczuplenie całej sylwetki.



Decydując się na taniec na rurze nasze ciało zyska również gibkość i elastyczność. Wiele figur wykonywanych podczas zajęć może opierać się na szpagatach.



Dodatkowo poznając swoje ciało, możemy zyskać większą pewność siebie i ruchu, jakie wykonuje ciało. Prowadzi to także do lepszej koordynacji ruchowej i wzmocnienia ramion, klatki piersiowej, czy mięśni kręgosłupa.



Dla kogo taniec na rurze?

Dziś taniec na rurze uprawiają i kobiety i mężczyźni, dzieci, a także osoby starsze. Nie ma limitów. Jeżeli aktywność, a raczej jej rodzaj, zostanie dobrze dobrany do danej osoby i jej umiejętności, pole dance potrafi przynieść wiele korzyści, a co najważniejsze - radości.



Do grona fanów tego sportu dołącza coraz więcej gwiazd. Chętnie publikują zdjęcia z sali treningowej, gdzie wykonują skomplikowane figury na drążku.



Swoimi dokonaniami regularnie chwali się Anna Wendzikowska, która dzięki tańcu na rurze doczekała się fenomenalnej sylwetki. Ostatnio swoją przygodę z tańcem na rurze rozpoczęła Klaudia El Dursi, która pochwaliła się nagraniami z pierwszych zajęć w swoich mediach społecznościowych.

Zdjęcie Klaudia el Dursi pochwaliła się nagraniem ze swoich zajęć tańca na rurze / screen / Instagram

