Anna Wendzikowska znów na wakacjach!

Doda relaksuje się na wakacjach! Uciekła od problemów?

Półnaga Khloe Kardashian znowu kusi. Pokazała odważne zdjęcie!

Joanna Liszowska bez makijażu. Pokazała zdjęcie z jacuzzi!

Marcela Leszczak kusi na zdjęciu Anna Wendzikowska prócz tego, że uwielbia swoją pracę, to jej życiową pasją prócz tańca na rurze, jest podróżowanie.

Gwiazda kiedy tylko ma okazję, pakuje walizki i wyjeżdża wraz ze swoimi córeczkami zwiedzać świat.



Tym razem Ania postanowiła udać się do Omanu. To państwo leżące na Półwyspie Arabskim, przyciąga wielu turystów.



Patrząc na publikowane przez Wendzikowską zdjęcia, nie ma w tym nic dziwnego! Piękno natury, ekskluzywne kurorty skusiły także i dziennikarkę, by tam wypocząć ze swoimi pociechami.



Anna Wendzikowska pokazała piękne ciało!

Przy okazji pokazywania rajskiego otoczenia, Ania jak zawsze wykorzystała tę okazję, by pochwalić się swoim ciałem. Gwiazda jest świadoma tego, że figury może pozazdrościć jej niejedna młodsza od niej koleżanka, więc chętnie ją podkreśla.



Zdjęcia w stroju kąpielowym znów wzbudziły sensację wśród internautów, którzy nie szczędzili jej komplementów w komentarzach.



Gwiazda pokazała także, jak ćwiczy jogę na tle niesamowitych gór. Nic więc w tym dziwnego, że jej forma zachwyca nieustająco, skoro Ania tak bardzo kocha sport.

Reklama

Instagram Post

Instagram Post

Instagram Post

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Love Island #NEWS", odc. 6 POLSAT GO

***

Zobacz również:



Anna Wendzikowska zaliczyła kompromitującą wpadkę! Gwiazda TVN przyłapana!



Tylko u nas: Anna Wendzikowska wcieliła się w ikony kina! Zdjęcia oszałamiają