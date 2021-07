Kim Kardashian kusi w łóżku i znów szokuje strojem!

Kim Kardashian zaskoczyła zdjęciem

Kim Kardashian po siedmiu latach małżeństwa rozwodzi się z Kanye Westem. To dla niej z pewnością niełatwy okres, więc, by ukoić skołatane nerwy, udała się w podróż do Włoch.

Na zwiedzanie Watykanu Kardashian wybrała bardzo odważną, obcisłą i prawie przezroczystą koronkową kreację. W opinii wielu osób był to strój zupełnie niedopasowany do okoliczności i zbyt seksowny, jak na wizyty w świątyniach. Celebrytka rzuciła jednak trochę światła na sytuację w podpisie swojej galerii zdjęć.



“Zwiedzanie Muzeum Watykanu było niewiarygodnym przeżyciem. To niesamowite móc zobaczyć klasyczne obrazy, budynki i rzeźby starożytnego Rzymu - zwłaszcza prace Michała Anioła. Mieliśmy też okazję zwiedzić prywatną kolekcję szat noszonych przez papieży od 1500 roku" - pisze na swoim koncie celebrytka.



“Nie obawiajcie się, dopasowałam się do dress codu i w pełni się zasłoniłam w czasie wizyty w Bazylice św. Piotra i Kaplicy Sykstyńskiej" - uspokaja na koniec Kim Kardashian.

Tuż przed tą wizytą Kim dodatkowo rozgrzała swoich fanów, publikując swoje prawie nagie zdjęcie wprost z hotelowego łóżka.



Co myślicie o stroju celebrytki? Czy taki wybór to przejaw kiepskiego gustu?



