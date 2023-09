Kim Kardashian na wyjątkowej kolacji charytatywnej

We wtorkowy wieczór największe gwiazdy USA zrobiły sobie przerwę od New York Fashion Week i udały się do The Pool, aby uczcić 15. rocznicę powstania Fundacji Keringa i aby zjeść kolację na wydarzeniu Caring for Women.

Magda Gessler baluje w ogrodzie w zwiewnej kreacji. To modny, odmładzający fason

Grażyna Szapołowska niczym syrena w morzu. Fani zachwyceni

Klaudia El Dursi i jej prywatne życie. Co wiemy o prowadzącej "Hotel Paradise"?

"Dziewczyny z polskiego Instagrama to szablonowa robota". Żona Warszawy szczerze o medycynie estetycznej w Polsce Współprzewodniczący Fundacji zgromadzili w ten wyjątkowy wieczór największe nazwiska ze świata mody, kultury i aktywizmu.

Goście zjedli posiłek dzięki uprzejmości szefowej kuchni Danieli Soto-Innes, wzięli udział w aukcji charytatywnej, podczas której zebrano ponad 3 miliony dolarów, a wieczór zakończyli występem Florence & The Machine.

Wśród śmietanki towarzyskiej znalazła się także Kim Kardashian, od której trudno było oderwać wzrok, a wszystko za sprawą jej wyjątkowej kreacji.

Reklama

Suknia z golfem, która rozgrzała fanów Kim Kardashian

Golf może być kojarzony z modą jesienno-zimową, ale dla Kim Kardashian postanowiła zmienić ten element garderoby w zmysłową stylizację rodem z czerwonego dywanu. We wtorek jasnoróżowa sukienka z golfem, którą Kardashian założyła na kolację Kering Caring for Women, wyniosła zimowy element stylizacji na zupełnie nowy poziom.

Instagram Post Rozwiń

Różowa suknia z golfem jest projektu domu mody Balanciaga. Kreacja ma niezwykle prosty kształt - golfowa suknia z długim rękawem, przechodzi stopniowo w dopasowującą się do kształtu ciała spódnicę maxi.

Do tej kreacji Kardashian dobrała kremowe botki na obcasie. Chociaż sylwetka tego modelu sama w sobie nie była przełomowa, kilka kluczowych szczegółów skupiało uwagę na samej Kim.

Jednym z takich elementów był materiał, z którego suknia była wykonana. W blasku fleszy i w wieczornym oświetleniu mieniła się ona dzięki delikatnym kryształkom na całej powierzchni materiału.

Dodatkowo Kim Kardashian założyła kilka rzucających się w oczy pierścionków, dopełniając tym cały wizerunek.