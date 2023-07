Klaudia El Dursi: prywatnie i zawodowo. Polacy ją pokochali

Klaudia El Dursi zdobyła popularność za sprawą udziału w 8. edycji programu Top Model, w której jako pierwsza w historii polskiej edycji show otrzymała złoty bilet. Ten dał jej przepustkę do domu modelek bez konieczności rywalizacji w dalszych etapach. Jury było pod wrażeniem nie tylko jej urody, ale również profesjonalizmu.

Instagram Post Rozwiń

Ostatecznie Klaudia El Dursi nie dostała się do finału, jednak udział w programie stał się dla niej przepustką do dalszej kariery. Wkrótce celebrytka została między innymi prowadzącą "Hotel Paradise", w roli której spełnia się do dzisiaj.

Reklama

Zobacz również: Katarzyna Glinka pozuje bez makijażu i zachwyca urodą. W czym tkwi jej sekret?

Klaudia El Dursi na wakacjach z partnerem. "Wzór do naśladowania"

Pomimo natłoku zawodowych obowiązków, Klaudia El Dursi stara się poświęcić jak najwięcej czasu rodzinie. Prywatnie gwiazda jest mamą dwóch synów, 14-letniego Dawida oraz 9-letniego Jasia. Ojcem młodszego chłopca jest obecny partner celebrytki, Jacek Leszczyński.

Gwiazda nie zapomina również o odpoczynku. Klaudia El Dursi wybrała się właśnie na upragniony urlop, korzystając u boku ukochanego z uroków Amsterdamu. Do sieci szybko trafiły zdjęcia z wyjazdu. Gwiazda pozuje na nich w krótkim topie, odsłaniając umięśnione ciało. Całe show skradł jednak jej partner.

Instagram Post Rozwiń

Zobacz również: Anna Popek w stroju kąpielowym chwali się szczupłą sylwetką. W komentarzach burza

Pod fotografią w mig zaroiło się od komentarzy. Fani celebrytki pospieszyli z komplementami. "Pięknie razem wyglądacie, piękna para", "Cudowna para, wzór do naśladowania", "Pięknie wyglądacie razem. Świetnie się dobraliście" - czytamy.

Internauci nie kryli jednak również zdziwienia, co do wyglądu partnera gwiazdy. "Wow, ale Jacek schudł, wyglada 10 lat młodszy", "Jacek wygląda jak za dawnych czasów studiów!" - piszą. Patrząc na stare zdjęcia rzeczywiście można odnieść wrażenie, że metamorfoza ukochanego Klaudii El Dursi należy do jednych z bardziej spektakularnych.

Instagram Post Rozwiń

Zobacz również: Żona piłkarza tak bawi się na wakacjach. Pokazała zdjęcie w bikini