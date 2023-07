Spis treści: 01 Poranną kawę przerwało jej uderzenie meteorytu

02 Meteoryt czy zwykły kamień?

03 Trzeci taki przypadek w historii

04 Bliskie spotkania z meteorytem w XXI w.

05 Prawdopodobieństwo 1 na 840 milionów

Poranną kawę przerwało jej uderzenie meteorytu

Do zdarzenia doszło we francuskim mieście Schirmeck w północno-wschodniej Francji, 6 lipca o czwartej rano. Kobieta wyszła na werandę swojego domu, by wpić tam poranną kawę. Nagle usłyszała głośny dźwięk czegoś, co uderzyło w dach jej domu, a następnie poczuła uderzenie w pierś. Początkowo myślała, że wleciał w nią jakiś ptak lub nietoperz, ale u swoich stóp zauważyła dziwnie wyglądający kawałek skały. Francuska z bliskiego spotkania z kosmicznym obiektem wyszła bez szwanku, “kamyk" pozostawił jedynie niewielkie siniaki na jej ciele.

Meteoryt czy zwykły kamień?

Zaintrygowana znaleziskiem kobieta zaniosła je do Thierry’ego Rebmanna - geologa i paleontologa na Uniwersytecie w Bazylei. Naukowiec dostrzegł, że 50-gramowy odłamek skały nosi ślady spalania w wysokiej temperaturze - co ma miejsce, gdy meteoryty wlatują w ziemską atmosferę. Rebmann wykonał także analizę chemiczną skały i okazało się, że składa się ona w głównej mierze z żelaza i krzemu - co również jest charakterystyczne dla meteorytów.

Historię na swoich łamach przytoczył francuski portal France Bleu, który obok opinii naukowca z Bazylei powołuje się także na innych ekspertów (nie wymieniając ich z nazwisk), którzy twierdzą, że kobietę uderzył zwykły kamień. Thierry Rebmann przyznał, że nie jest ekspertem w tej dziedzinie i zachęcił innych naukowców, by zbadali skałę.