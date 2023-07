Kilka lat temu reżyser horroru “W lesie dziś nie zaśnie nikt" wybrał siedzibę możnego rodu Donnersmarck na miejsce akcji swojego filmu. Nic dziwnego — zaniedbany, opustoszały budynek stanowi malowniczą scenerię dla filmów i budzi ciekawość turystów. Zwiedzać jednak nie wolno, chyba że zapłacimy 200 zł za możliwość wykonania oryginalnej sesji ślubnej w zabytkowych wnętrzach.

Okazały, dwustuletni budynek od czasów zakończenia II wojny popadał w coraz większą ruinę. Sytuacja ma jednak wkrótce się zmienić, jak donoszą bowiem lokalne media — trwa remont pałacu. Nowy właściciel pozyskał fundusze na rewitalizację dachu i przywrócenie pierwotnego wyglądu wież. Postępy prac sympatycy miejsca mogą śledzić na profilu facebookowym Pałac w Krowiarkach. Przyszłość cennego zabytku za sprawa starań właścicieli rysuje się więc optymistycznie, a jak wygląda jego przeszłość? Oto krótka historia tego miejsca.



Historia pałacu śląskich magnatów

W sercu Śląska, wśród zieleni obszernego parku, gdzie natura zdaje się łączyć w harmonijną symfonię z historią i kulturą, majaczy malownicza sylwetka zespołu pałacowo-parkowego w Krowiarkach. Ten urokliwy zakątek województwa śląskiego, położony w gminie Pietrowice Wielkie, to nie tylko perła architektury, ale przede wszystkim świadek licznych wydarzeń i burzliwych dziejów.

Historia pałacu w Krowiarkach jest fascynującym splotem losów górnośląskich magnackich rodów. Był to dom Strachwitzów, Gaschinów i Donnersmarcków, którzy przez wieki budowali splendor tego miejsca. Już w 1678 roku wioska Krowiarki była dumna z posiadania zamku, choć był to wówczas skromny zamek drewniany, należący do rodziny Beess.

Wielokrotne zmiany właścicieli wpływały na metamorfozę obiektu, który powoli przechodził od drewnianej warowni do pałacowego gmachu. W 1826 roku, Ernest Joachim Strachwitz, zdecydował się zastąpić drewniany pałac nowym, tym razem już murowanym. Późniejsze lata przyniosły kolejne przebudowy, za sprawą których powstał otaczający pałac park oraz wprowadzono neogotycki styl architektoniczny.

Był rok 1856, kiedy romantyczna miłość Wandy von Gaschin do Hugo II Henckel von Donnersmarcka przemieniła pałac we włość rodu Henckel von Donnersmarck. Niespodziewane wydarzenia, jak pożar w 1892 roku, wymusiły odbudowę i rozszerzenie pałacu w stylu secesyjnym. W ich rękach obiekt pozostał aż do końca II wojny światowej. Mimo wojennej zawieruchy, pałac przetrwał nienaruszony. Od 1947 roku przez pewien czas pełnił funkcję siedziby Szkoły Aktywu Politycznego, później Państwowego Domu Dziecka, przedszkola, a następnie Szpitala Rehabilitacyjno-Ortopedycznego.

Perła architektury Górnego Śląska

Pałac w Krowiarkach to jeden z najbardziej okazałych pałaców Krainy Górnej Odry i całego regionu. Wnętrze pałacu kryje aż 115 sal, z których najbardziej znane to sala brunatna, mauretańska, biała, bajkowa, ozdobione malowidłami i rzeźbami, często pozłacanymi.

Na uwagę zasługują kwadratowe wieże w narożnikach, zwieńczone hełmami namiotowymi, a także wieżyczki cylindryczne z hełmami stożkowymi. Między murami wież, znajdują się tajemnicze piwnice, a raczej labirynt 30 podziemnych komnat.

Pałac w Krowiarkach to skarb historii i architektury Śląska, który mimo licznych zmian właścicieli i burzliwych dziejów przetrwał do naszych czasów, stanowiąc pamiątkę po wielkich rodach i ważnych wydarzeniach w historii regionu. Ostatnie dziesięciolecia przyniosły okres zniszczenia i zapomnienia, lecz obecnie, dzięki nowemu właścicielowi można mieć nadzieję, że w przyszłości odzyska on swój dawny blask, a wizyta w Krowiarkach będzie podróżą w czasie, w której historia ożywa w każdym zakamarku tego niezwykłego miejsca.

