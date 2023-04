Obserwując serwisy plotkarskie i profile społecznościowe znanych osób można odnieść wrażenie, że małżeństwa w przemyśle rozrywkowym są wyjątkowo nietrwałe, a wieloletnie związki należą do rzadkości. Czasem trudno przypomnieć sobie, kto przed laty był pierwszym współmałżonkiem znanej gwiazdy sportu czy telewizji. Oto kilka bardziej znanych przykładów.



Radosław Majdan — piękność i gwiazda piłki nożnej

Radosław Majdan i Małgorzata Rozenek to jedna z najpopularniejszych par polskiego show biznesu. Przez lata wspólnego życia zdobyli ogromną sympatię fanów i status power couple. Trudno dziś sobie wyobrazić, że polscy Beckhamowie nie zawsze byli razem. Dla Radosława Majdana małżeństwo z Małgorzatą Rozenek jest już trzecim z kolei. A jego pierwszą żoną, o czym mało już dziś się pamięta, wcale nie była Doda, a Sylwia Majdan — projektantka mody.



Reklama

Doda odsłoniła płaski brzuch. Fani zachwyceni zdjęciem ze Sri Lanki

Zdjęcie Doda i Radek, 2007 rok / Jacek Grąbczewski / AKPA

Miss Publiczności Ziemi Zachodniopomorskiej i bramkarz Pogoni Szczecin ślub wzięli w 1998 roku, i choć ich drogi szybko się rozeszły, to para do dziś pozostaje w przyjacielskich stosunkach. Oboje prowadzą z sukcesem własne biznesy. W przeciwieństwie jednak do byłego męża, który nie stroni od rozgłosu i chętnie pokazuje życie prywatne w mediach społecznościowych, Sylwia Majdan unika blasku fleszy i chroni prywatność swojej rodziny. Jak udało się jednak ustalić redakcji Vivy! — Sylwia Majdan jest szczęśliwą żoną i matką. W 2009 roku na świat przyszedł jej syn Vincent.

Zdjęcie Radosław Majdan i Sylwia Majdan / VIPHOTO / East News

Po rozwodzie z Radosławem Majdanem, projektantka postanowiła pozostać przy nazwisku męża i jako Sylwia Majdan prowadzić również własną markę modową. “Sylwia Majdan" to obecnie znany odzieżowy brand. Modowy biznes to nie przypadek — założycielka marki jest bowiem absolwentką Łódzkiej Akademii Sztuki i laureatką Oskarów Mody New Look.



Zobacz także: Khloe Kardashian w ogniu krytyki. Fani twierdzą, że przesadziła z retuszem

Michał Wiśniewski - ich dwoje

Ilość związków małżeńskich zawartych przez Michała Wiśniewskiego, ich kolejność oraz imiona jego żon i licznego potomstwa z pewnością mogłyby posłużyć jako materiał na pytania w teleturnieju. Tym bardziej, że burzliwe losy małżeńskie ostatnio znów zawiodły go do Urzędu Stanu Cywilnego. Wiśniewski ożenił się po raz piąty. Skromna i prywatna ceremonia nie przyciągnęła zbyt dużej uwagi mediów, jak bywało w przypadku poprzednich ślubów wokalisty. Niewątpliwie najbardziej medialnym ślubem artysty był ten z Mandaryną. Nie była ona jednak jego pierwszą żoną.



Zdjęcie Michał Wiśniewski z pierwszą żoną, Magdą Femme / AKPA

Mało kto dziś pamięta, że pierwszą panią Wiśniewską była Magda Femme. Femme i Wiśniewski poznali się w 1995 roku w klubie karaoke. Zachwycony śpiewem wokalistki Wiśniewski zaproponował jej by śpiewała w jego zespole Ich Troje. Tak też się stało, a już rok później wzięli ślub. Jednak ani współpraca, ani małżeństwo nie przetrwały. Rozstali się w 2001 roku w atmosferze niesnasek i obopólnej wrogości.

Po odejściu z zespołu Magda Femme kontynuowała karierę muzyczną. Wydała kilka solowych albumów, z których jeden — 5000 myśli — uzyskał status złotej płyty. A prywatnie od 2012 jest związana z Michałem Zawidzkim, raperem występującym jako "Zawidzki".

Zdjęcie Magda Femme z Michałem Wiśniewskim w 2001 roku / Niemiec / AKPA

To właśnie z wieloletnim partnerem i muzykiem w 2020 roku stworzyła zespół muzyczny Projekt M. Wokalistka koncertuje w całym kraju, a relacje z występów zamieszcza na Instagramie, gdzie obserwuje ja około 40 tysięcy fanów. To dla nich Femme publikuje też czasem zdjęcia prywatne, na których można zobaczyć szczęśliwą artystkę z partnerem i dorastającą córką.

Zobacz także: Patrycja Markowska w prześwitującym body. Co za figura!

Szkolna miłość Piotra Żyły

Zwykle bywa tak, że rozwód ze znaną osobą odsuwa byłego współmałżonka w cień. Jednak w przypadku Justyny Żyły stało się zupełnie inaczej. Była żona znanego sportowca stała się popularna dopiero po rozwodzie z Piotrem Żyłą. Rozstanie małżonków wyniosło byłą małżonkę skoczka do rangi celebrytki.



Mało kto dziś pamięta, że historia tego burzliwego związku rozpoczęła się już w szkole, bowiem Piotr Żyła i Justyna Lazar — bo tak brzmi jej nazwisko panieńskie — byli kolegami ze szkolnej ławki. Mało znanym faktem jest, też bliskie pokrewieństwo Justyny i mistrza skoków narciarskich, Adama Małysza.

Gdy w 2006 roku brali ślub, oboje mieli po 19 lat i już rok później powitali na świecie pierwsze dziecko. Piotr Żyła zaczął w tym czasie startować w zawodach. W tym czasie żona zajmowała się domem i dzieckiem, zapewniając sportowcowi bezpieczne zaplecze emocjonalne i wsparcie. Tak się przynajmniej wydawało.

Zdjęcie Piotr Żyła z byłą już żoną Justyną / East News

Para pojawiała się na sportowych wydarzeniach, oboje opowiadali o wspólnym szczęśliwym życiu i rodzinie, która w 2012 roku znów się powiększyła. Jednak w zaciszu prywatności narastał nieunikniony konflikt. Ostatecznie Żyłowie rozwiedli się w 2018 roku w atmosferze wzajemnych oskarżeń i publicznego prania brudów.

Od czasu głośnego rozwodu, Justyna Żyła regularnie pojawia się w mediach. Wkrótce po rozstaniu gościła na okładce Playboya. Próbowała swoich sił w Tańcu z Gwiazdami emitowanym na antenie Polsatu, nie zyskała jednak sympatii widzów. Mimo to, nadal czasami pojawia się na czerwonych dywanach i regularnie dzieli się swoim życiem prywatnym w mediach społecznościowych.

Zdjęcie Justyna Żyła / pomponik exclusive

Na Instagramie obserwuje ją ponad 90 tysięcy fanów, z którymi Żyła dzieli się kadrami z prywatnego życia jej i dzieci. Relacje z życia byłej żony skoczka zamieszcza też regularnie Super Express. Możemy tam znaleźć między innymi doniesienia o powrocie Justyny Żyły do pracy w cukierni, przebytych przez nią zabiegach estetycznych czy sposobach na miłość.