Rzeszów Główny - Gdynia Główna: odwołany, Tychy Lodowisko - Katowice: odwołany, Brzeg-Kędzierzyn Koźle: odwołany, Warszawa Wschodnia - Terespol: odwołany, Kołobrzeg - Kraków Główny: odwołany na części trasy.

Wystarczy rzut oka na stronę "Opóźnienia i utrudnienia" w Portalu Pasażera, by zobaczyć, że we wtorek na kolei sporo się dzieje. Wśród przyczyn wymieniane są najczęściej awaria taboru czy awaria sieci trakcyjnej.

Powód: sytuacja pogodowa w Polsce. Do naszego kraju dotarła fala mrozów - w niektórych regionach Polski słupki rtęci wskazują nawet do -20 st. Celsjusza. To jednak nie koniec, bo następne dni mogą być jeszcze bardziej mroźne.

"Zepsuła się lokomotywa, siedzimy w nieogrzewanych wagonach i czekamy na nową, podobno z Katowic jedzie", "Trochę śniegu napadało i wielka panika. Za dzieciaka to była prawdziwa zima" - pasażerowie pociągów na przemian żartują i dzielą się swoimi przeżyciami z podróży na internetowych forach. "Podróży", która albo zostaje odwołana albo nie dochodzi do skutku. Siarczyste mrozy dają się dziś we znaki pasażerom kolei.

Paraliż na kolei. Siarczysty mróz w Polsce daje się we znaki pasażerom

"Awaria techniczna pociągu nr 5308/9 (PKP INTERCITY Spółka Akcyjna ) relacji Gdynia Główna - Rzeszów Główny. Mogą wystąpić opóźnienia pociągów do 15 minut. Przepraszamy za utrudnienia", "Warszawa Wschodnia. Awaria sieci trakcyjnej. Mogą wystąpić opóźnienia do 15 minut. Przepraszamy za utrudnienia" - to tylko niektóre z komunikatów, na jakie w ostatnich godzinach mogą trafić pasażerowie.

We wtorkowy poranek termometry wskazały w Warszawie -13 st. Celsjusza. Szybka Kolej Miejska w swoich mediach społecznościowych informowała, że ze względu na awarię taboru, pociąg linii S2 ze stacji Warszawa Lotnisko Chopina (planowany odjazd o 7.57) do stacji Sulejówek Miłosna, został odwołany na odcinku Warszawa Rembertów - Sulejówek Miłosna. Natomiast ze stacji Sulejówek Miłosna, planowany o godz. 9.08 pociąg nie odjechał w kierunku stacji Warszawa Lotnisko Chopina.

Zdjęcie Z powodu mrozu sporo pociągów notuje duże opóźnienia / Wojciech Strozyk/REPORTER / East News

To nie koniec, bo nieco wcześniej pojawiały się informacje o innych utrudnieniach, m.in. o odwołaniu pociągu ze stacji Otwock do stacji Pruszków na odcinku Warszawa Gocławek-Pruszków.

Co więcej, ze względu na awarię urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacji Warszawa Okęcie (odcinek Piaseczno-Warszawa Służewiec), w ruchu wszystkich przewoźników występują utrudnienia w ruchu.

"Z powodu awarii urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacji Warszawa Okęcie, na odcinku Piaseczno - Warszawa Służewiec występują utrudnienia w ruchu wszystkich przewoźników. W związku z tym, pociągi SKM linii S4 i S40 w obu kierunkach mogą być opóźnione do około 45 minut. Ponadto, pociąg SKM linii S4 nr 97304/5 ze stacji Piaseczno (odjazd o godz. 6:20) do stacji Zegrze Południowe został odwołany w całej relacji i nr 97206/7 ze stacji Zegrze Południowe (odjazd o godz. 8:19) do stacji Piaseczno został odwołany w całej relacji" - brzmiał komunikat SKM.

Jak informował kilka dni temu w rozmowie z PAP rzecznik PKP PLK, sytuacja na sieci kolejowej jest monitorowana przez specjalny zespół. Przypomnijmy: 4 stycznia pogoda sparaliżowała kolej. PKP musiało wstrzymać kilka przejazdów regionalnych pociągów, w tym m.in. z Warszawy do Gdańska. Powodem był wówczas marznący deszcz i oblodzenie sieci trakcyjnej.

- Służby PLK SA na bieżąco monitorują sytuację pogodową. W ciągłej gotowości są drużyny szybkiego reagowania na usterki, pociągi sieciowe i lokomotywy osłonowe - zapewniał rzecznik PKP PLK Karol Jakubowski.

Strajk w Niemczech. Utrudnienia na kolei

Mróz to niejedyne utrudnienie. Podróżni powinni też wziąć pod uwagę, że w Niemczech trwa strajk związku zawodowego GDL. PKP Intercity informuje, że od środy (godz. 2.00) do piątku (godz. 18.00), pasażerowie muszą liczyć się z tym, że duża liczba pociągów sieci DB nie będzie kursowała.

9 stycznia pociągi 56, 40, 44, 46 skończą bieg w Rzepinie. Na odcinku Rzepin- Frankfurt (Oder) - Rzepin kursować będzie zastępcza komunikacja autobusowa. Z kolei transport na odcinku Frankfurt (Oder)-Berlin odbywać się będzie pociągami regionalnymi (które nie są dotknięte strajkiem).

Od 10 do 11 stycznia wszystkie pociągi będą rozpoczynać i kończyć bieg na stacji Rzepin. Na odcinku Rzepin-Frankfurt będzie kursować zastępcza komunikacja autobusowa. Podobna sytuacja wystąpi 12 stycznia.

- Organizacja ruchu pociągów może być zaktualizowana w wyniku dalszych ustaleń z przewoźnikiem niemieckim. 13 stycznia pociągi kursują w pełnej relacji z Berlina. Organizacja ruchu pociągów 13 stycznia może być zaktualizowana w wyniku dalszych ustaleń z przewoźnikiem niemieckim. Pociągi regionalne Ostdeutsche Eisenbahn GmbH (ODEG) na linii Berlin - Frankfurt (Oder) nie są objęte strajkiem - czytamy w komunikacie PKP Intercity.

Pogoda w Polsce. Będzie zimno

Mrozy pozostaną z nami przez kolejne dni. Nocami i o poranku temperatura będzie wynosiła nawet do -20 st. C. W późniejszych częściach dnia będzie to -10 st. C.

- W najbliższych dniach w Polsce dominować będzie zimowa aura z dużą ilością słońca i mrozem. W nocy z poniedziałku na wtorek i z wtorku na środę na wschodzie temperatura spadnie miejscami do -23 st. C. Słabe opady śniegu są prognozowane w poniedziałek na południu, od wtorku na wschodzie, a na weekend już w całym kraju. Pod koniec tygodnia wzrośnie prędkość i porywistość wiatru - czytamy w prognozie IMGW.

Obecnie synoptycy IMGW wydali ostrzeżenia I stopnia przed silnym mrozem dla powiatów w południowej części Polski, m.in. cieszyńskim, żywieckim, bielskim, kłodzkim, bieszczadzkim, lubaczowskim, sanockim, nowotarskim czy krośnieńskim. Alerty obowiązują do 10 stycznia do godz. 10.00.

Zdjęcie Najbliższe dni w Polsce upłyną pod znakiem siarczystych mrozów / Stanislaw Bielski/REPORTER / East News

